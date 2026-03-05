حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر

استغل طبيب أسنان قرابته بطالبة إعدادية وتحرش بها لفظيا ثم حاول استدراجها لممارسة علاقة غير شرعية فابلغت أسرتها الشرطة والقي القبض عليه.

تلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغا من سيدة تتهم فيه قريبهم "طبيب أسنان" بالتحرش بابنتها الطفلة 14 سنة طالبة بالمرحلة الإعدادية عبر الهاتف حيث كان يتلفظ بألفاظ بذيئة خلال مكالمات بحجة الاطمئنان عليها خاصة لعلاقة قرابة تربطهما وتكرر الأمر عدة مرات وانتهى بطلبه منها ممارسة علاقة محرمة ما دفعها لابلاغ اسرتها.

وألقي القبض على الطبيب المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة المختصة للتحقيق.