حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علّق الإعلامي خالد الغندور، على عقوبات الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي في لقاء الترجي التونسي، ومنع حضور الجمهور.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "رسالة لجماهير الأهلي اللي حضروا مباراة الجيش الملكي واللي الأهلي كان ضامن الصعود فيها  عرفتم انكم غلط وتسببتم في حرمان الأهلي من جمهوره اللي بالملايين في مباراة مصيرية للصعود للدور قبل النهائي".

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ. 

كما جاء في القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر. 

وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات. 

وسوف تقوم الشئون القانونية بالنادي الأهلي باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات.

الأهلي الجيش الملكي خالد الغندور

