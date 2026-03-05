عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي

علّق الإعلامي خالد الغندور، على عقوبات الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي في لقاء الترجي التونسي، ومنع حضور الجمهور.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "رسالة لجماهير الأهلي اللي حضروا مباراة الجيش الملكي واللي الأهلي كان ضامن الصعود فيها عرفتم انكم غلط وتسببتم في حرمان الأهلي من جمهوره اللي بالملايين في مباراة مصيرية للصعود للدور قبل النهائي".

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ.

كما جاء في القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر.

وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات.

وسوف تقوم الشئون القانونية بالنادي الأهلي باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات.