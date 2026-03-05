ربنا يجمعنا على خير.. شقيقة محمد صلاح توجه له رسالة عبر إنستجرام

شاركت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورا تجمعهما عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت رباب صلاح: “رمضان ناقصه الحبايب ربنا يجمعنا على خير”.

ويقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول من اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الكروية وسط تقارير تشير إلى احتمال رحيله عن الفريق قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

صلاح يطرق باب الرحيل

ورغم المكانة الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح داخل نادي ليفربول، فإن مستواه هذا الموسم لم يرتقي إلى التوقعات الكبيرة التي اعتاد عليها وهو ما جعل فكرة رحيله عن الفريق مطروحة بقوة.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن الخلاف السابق بين اللاعب والمدير الفني آرني سلوت قد ترك بعض الأثر على مستقبله داخل الفريق ورغم تجاوز الأزمة تبقى المخاوف قائمة حول العلاقة بين الطرفين.