قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا وحرقًا للمخلفات بالوراق .. شاهد

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على إجراء جولة ميدانية لعدد من القطاعات بحي الوراق ومراكز أوسيم ومنشأة القناطر للوقوف على حالة النظافة والطرق والتأكد من التعامل مع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وخلال جولته ضبط محافظ الجيزة أعمال حرق للمخلفات والفرز العشوائي بشارع طراد النيل في حي الوراق وقد تم إطفاء الحرق والتحفظ على العربة الكارو واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تفقد المحافظ قرى الجلاتمة والمناشي ومحيط مستشفى مبارك بمركز منشأة القناطر مشدداً على تحسين كفاءة النظافة ومنع التجمع العشوائي للباعة الجائلين بكوبري الجلاتمة ومنطقة الكورنيش لضمان عدم إعاقة حرمة سير المواطنين مع توفير بدائل مناسبة بعيدًا عن نهر الطريق.
كما تفقد المحافظ قرى برطس وسقيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم وكلف بإزالة موقف عشوائي للميني باص أمام معهد الفتيات لما يسببه من إعاقة للحركة المرورية، مع توجيه تحرير محاضر لعدد من المركبات المخالفة للسير عكس الاتجاه.
كما شدد المحافظ على تحقيق الانضباط بمسار الطريق بمدخل قرية برطس ومنع إقامة أي تجمع عشوائي للبائعين أو التعديات على نهر الطريق من قبل محال الخضراوات والفواكه لتوفير حرم آمن لسير المواطنين مشددًا على رئيس مركز أوسيم بالمتابعة المستمرة.
وأكد المحافظ لرؤساء مركز منشأة القناطر وأوسيم أنه سيواصل المرور المفاجئ لمتابعة حالة النظافة والإشغالات بالطريق، والتأكد من الالتزام بتطبيق القانون وتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

يد المريض

تدخل جراحي دقيق بمستشفى قنا العام ينقذ يد شاب من البتر

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء في المهد

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء في المهد| شاهد

جامعة سوهاج

تمريض سوهاج تعلن بدء الدراسة بالدراسات العليا وانتظامها بمشاركة 87 باحثا

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد