محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا وحرقًا للمخلفات بالوراق .. شاهد

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على إجراء جولة ميدانية لعدد من القطاعات بحي الوراق ومراكز أوسيم ومنشأة القناطر للوقوف على حالة النظافة والطرق والتأكد من التعامل مع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وخلال جولته ضبط محافظ الجيزة أعمال حرق للمخلفات والفرز العشوائي بشارع طراد النيل في حي الوراق وقد تم إطفاء الحرق والتحفظ على العربة الكارو واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تفقد المحافظ قرى الجلاتمة والمناشي ومحيط مستشفى مبارك بمركز منشأة القناطر مشدداً على تحسين كفاءة النظافة ومنع التجمع العشوائي للباعة الجائلين بكوبري الجلاتمة ومنطقة الكورنيش لضمان عدم إعاقة حرمة سير المواطنين مع توفير بدائل مناسبة بعيدًا عن نهر الطريق.

كما تفقد المحافظ قرى برطس وسقيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم وكلف بإزالة موقف عشوائي للميني باص أمام معهد الفتيات لما يسببه من إعاقة للحركة المرورية، مع توجيه تحرير محاضر لعدد من المركبات المخالفة للسير عكس الاتجاه.

كما شدد المحافظ على تحقيق الانضباط بمسار الطريق بمدخل قرية برطس ومنع إقامة أي تجمع عشوائي للبائعين أو التعديات على نهر الطريق من قبل محال الخضراوات والفواكه لتوفير حرم آمن لسير المواطنين مشددًا على رئيس مركز أوسيم بالمتابعة المستمرة.

وأكد المحافظ لرؤساء مركز منشأة القناطر وأوسيم أنه سيواصل المرور المفاجئ لمتابعة حالة النظافة والإشغالات بالطريق، والتأكد من الالتزام بتطبيق القانون وتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.