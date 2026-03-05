قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة لـ موظفي المراكز التكنولوجية في الوراق: إنجاز معاملات المواطنين هو أساس عملكم

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، المراكز التكنولوجية بحي الوراق ومدينة منشأة القناطر بالوقوف على شباك المعاملات لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر خاصة للمتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء فضلًا عن الخدمات الأخرى مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمات التوثيق.

واطّلع المحافظ على حجم المعاملات اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين والتي شملت الاستفسار عن الأحوزة العمرانية وطرق التقدم للحصول على التراخيص والتصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون إلى جانب عدد من المعاملات الخدمية الأخرى المرتبطة باحتياجات المواطنين.

وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، موجّهًا المسؤولين بسرعة حل أية مشكلات أو معوقات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة.


كما تابع المحافظ، خلال جولته داخل المراكز إجراءات استلام عدد من المواطنين لنموذج (8) الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء للتأكد من انتظام الإجراءات وسرعة إنجازها.


وناقش المحافظ مع العاملين بالمراكز التكنولوجية سبل تطوير منظومة العمل وآليات تحسين الأداء مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.


قائلًا: "إنجاز معاملات المواطنين هو أساس عملكم، ويجب توضيح المدة الزمنية لكل طلب وإبلاغ المواطن بموعد الانتهاء منه حتى يتسنى له الحضور لاستلامه في الوقت المحدد، دون الحاجة للتردد يوميًا على المركز وإرهاقه."


وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية تُعد الواجهة الرئيسية التي تعكس مستوى التطوير الإداري الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.


رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

