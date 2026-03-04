محافظة الجيزة ترفع 6 آلاف طن مخلفات من أرض أبو عبيدة ضمن حملات مكثفة

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات والتراكمات من منطقة أرض أبو عبيدة في حي جنوب الجيزة وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الأعمال أسفرت عن رفع نحو 6 آلاف طن من المخلفات والتراكمات حيث استمرت الحملة على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة عدد من المعدات والسيارات، ما ساهم في تحسين الحالة البيئية بالموقع وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المحافظ أن الحملات المكثفة تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع بؤر تجمعات المخلفات خاصة بالمناطق التي تشهد تراكمات كبيرة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين مشددًا على استمرار المتابعة اليومية وعدم السماح بعودة التراكمات مرة أخرى.

ووجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة استمرار الدفع بالمعدات اللازمة والمتابعة الميدانية الدورية للموقع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تتسبب في إلقاء المخلفات عشوائيًا أو تشويه المظهر العام.

وفي هذا السياق أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أنه تم وضع خطة متابعة دورية للموقع لمنع عودة المخلفات مرة أخرى مع تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها من إلقاء عشوائي للرتش والمخلفات من قبل عربات الكارو والتروسيكلات مع التحفظ علي المركبات المخالفة.