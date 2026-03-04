محافظ الجيزة: تقديم الدعم اللازم للمنطقة الأزهرية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الدكتور عبد الناصر عبد المطلب شهاوي رئيس المنطقة الأزهرية بالجيزة الجديد وذلك لتهنئته بتوليه مهام منصبه وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم اللازمة للمنطقة الأزهرية بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والدعوية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيدًا بالدور التربوي والتعليمي الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ المبادئ الأخلاقية والوطنية لدى النشء.

من جانبه، أعرب رئيس المنطقة الأزهرية بالجيزة عن تقديره لمحافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على تطوير المعاهد الأزهرية ورفع كفاءة العملية التعليمية بما يخدم أبناء المحافظة ويسهم في تخريج أجيال واعية ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.