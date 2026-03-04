نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات الصف

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن والنائب فيصل أبو عريضة عضو مجلس النواب جولة ميدانية بمركز الصف، وذلك في أطار تكليفات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير مستشفى حميات الصف، وتفقد مستشفى الصف المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى حيث تم تفقد اقسام الاستقبال والطوارئ والمعامل والاشاعات والمناظير والصيدليات للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة العلاجية.

كما تابع الشهابي، التجهيزات النهائية محطة رفع الصرف الصحي بقرية الاقواز

تمهيدا لدخول خدمة الصرف الصحي لقرية الأقواز خلال الفترة القادمة، ومشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي مدينة أطفيح وقرية البرمبل لمناقشة أهم المشاكل والأحتياجات الخاصة بالقرية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، والدكتور اسحاق جميل مدير مديرية الصحة بالجيزة، والمهندسة سهام جمال

مدير عام الأبنية التعليمية بالجيزة

والمهندس مصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، والمهندس محمد عبد العظيم

ممثل الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي.