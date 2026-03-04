محافظ الجيزة يوجه بحملة نظافة مكبرة أسفل محور عمرو بن العاص

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بجولة ميدانية مفاجئة عقب الإفطار أمس، الثلاثاء، للوقوف على حالة النظافة والإشغالات بنطاق منطقتي فيصل والمريوطية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وفرض الانضباط بالشوارع.

وأبدى محافظ الجيزة عدم رضاه عن مستوى النظافة بالطريق أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق فيصل، موجهاً هيئة النظافة والتجميل برفع جميع بؤر المخلفات التي تم رصدها، مع تكثيف جهود النظافة بذلك القطاع على مدار اليوم، لضمان عدم تكرار تراكم المخلفات.

كما تفقد المحافظ شارع الملك فيصل، حيث تابع جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لظاهرة الفرز العشوائي والنباشين، وعاين حالة النظافة بالجزيرة الوسطى، مشدداً على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط الكامل.

وشملت الجولة شارع المريوطية، حيث وجّه المحافظ بعدم السماح بأي إشغالات أو تعديات من الكافيهات والمقاهي على الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ورفع حالات الإشغال فوراً.

وأكد محافظ الجيزة أن جولاته الميدانية المفاجئة مستمرة بجميع الأحياء والمراكز، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من التزام الأجهزة التنفيذية بالمهام المكلفة بها.

وعقب انتهاء الجولة، تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق فيصل شاركت فيها معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل، حيث جرى رفع جميع المخلفات وبؤر التجمعات التي تم رصدها وتجريف الأتربة وتحسين الحالة العامة بالموقع، مع التأكيد على استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة المخلفات مرة أخرى.