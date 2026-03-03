استجابة فورية للمطالب..محافظ الجيزة لـ المواطنين: لن ندخر جهدًا في حل الشكاوى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أول لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام المحافظة لبحث الشكاوى المقدمة من قاطني أحياء العجوزة والهرم ومركز البدرشين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرصه على عقد هذه اللقاءات بصورة دورية ومنتظمة إيمانًا بأهمية الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع مشددًا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يدخر جهدًا في سرعة التعامل مع أي شكوى أو مطلب مشروع بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطنة بحي العجوزة تضررت من قيام أحد الفنادق بتركيب عدد من أجهزة التكييف وكمبروسرات الثلاجات بالفراغ السياحي بين الفندق وعقار الشاكية مما يتسبب في إزعاج للسكان.

ووجّه المحافظ حي العجوزة بدراسة الشكوي وتنفيذ حلول هندسية وفنية لتلافي سبب الإزعاج وإلزام الفندق بتنفيذها خلال مهلة أقصاها أسبوع.

وفي حي الهرم بحث المحافظ شكوى أحد سكان بعقار بمنطقة مدينة العطور تضرره من عدم تنفيذ قرار الإزالة الخاص بالأدوار المخالفة بالعقار بالإضافة إلى وجود عقار مكوّن من 13 دورًا ملاصقًا لعقار الشاكي ما تسبب في تصدعات وخطورة داهمة على العقار.

ووجّه المحافظ حي الهرم بنزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لبحث حالة العقار ومدى خطورته وإعداد تقرير عاجل لسرعة البت في الشكوى.

كما بحث المحافظ شكوى أحد سكان هضبة الأهرام البوابة الثانية لتضرره من تسريب مياه مجهول المصدر بجراج العقار محل الشكوى مما يشكل خطورة على الأساسات.

ووجّه المحافظ بنزول لجنة من المحافظة لمعاينة جميع وصلات المياه بالمنطقة المحيطة بالعقار وتوسيع دائرة الفحص لسرعة الوصول إلى سبب التسريب.

كذلك بحث المحافظ شكوى أحد سكان البوابة الثالثة بهضبة الأهرام لتضرره من تسريب مياه بحديقة عقار الشاكي ما تسبب في امتلاء جراج العقار بالمياه.

ووجّه المحافظ حي الهرم بفحص حديقة العقار لمعرفة مصدر التسريب واتخاذ اللازم حياله.

واستمع المحافظ إلى شكوى سيدة مقيمة بشارع العوام بمنطقة كعابيش بالهرم تشكو من قيام أحد جيرانها باستئجار شقة بالعقار الملاصق لها واحتواء الشقة على ماكينات طباعة ومعدات ثقيلة ما تسبب في ضوضاء بالمنطقة.

ووجّه المحافظ حي الهرم بنزول لجنة من إدارات البيئة والأمن الصناعي والحماية المدنية، ومهندس من الحي، للمنطقة محل الشكوى مع غلق وقطع المرافق عن الكيانات المخالفة والتحفظ على المعدات والماكينات المخالفة.

كما بحث المحافظ شكوى سيدة مقيمة بقرية منشأة دهشور بمركز البدرشين تضررت من مخالفات بناء علي قطعة أرض زراعية .

وعلى الفور وجّه المحافظ مركز البدرشين بإزالة البناء المخالف على الأرض الزراعية وإحالة مستخرج الرخصة الصادرة بالمخالفة للقانون إلى التحقيق.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نورالدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ووليد عبداللطيف معاون المحافظ والمستشار القانوني بالمحافظة ورؤساء الاحياء والمراكز