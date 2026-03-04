صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

حلت النجمة سلوي عثمان ضيفة علي موقع صدي البلد، في ندوة تم تكريمها عن دورها في مسلسلها الجديد" كلهم بيحبوا مودي" والذي شاركت في بطولته الفنان ياسر جلال.

وخلال الندوة تحدثت الفنانة القديرة سلوي عثمان عن تفاصيل مسلسل كلهم بيحبوا مودي، وتعاونها مع الفنان ياسر جلال والفنانة ميرفت امين، كما كشفت عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل أب ولكن، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.