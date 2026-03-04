قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام مسجد السيدة زينب: الله سبحانه وتعالى مدح الذين يحافظون على صلاتهم ويخشعون فيها | فيديو
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكليفات للوزراء بمتابعة الأسواق ميدانياً للتأكد من توافر مختلف السلع بالأسعار المناسبة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى أبرز مُستجدات الموقف الراهن في ظل نشوب الأزمة الإقليمية الحالية في المنطقة، والسيناريوهات التي تنتهجها الحكومة المصرية في التعامل مع مختلف التداعيات، متطرقاً إلى المضامين المُهمة لكلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي سردت مُحددات موقف مصر وثوابتها إزاء الأزمة الإقليمية الراهنة، ومحاور التحرك خلال الفترة المقبلة.

واتصالاً بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى مجريات الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم، للاطلاع على خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، مع الإشارة إلى أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى ٢٥٠٠ ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل أجهزتها على تنفيذ تكليفات الرئيس خلال الاجتماع بإيلاء أهمية قصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، وكذا توجيه سيادته باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وفي إطار استعراض خطط عمل الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تركيزاً بالغاً على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانياً، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين، بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم وشدة. 

 وفي سياق آخر، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى النتائج المهمة للزيارة الرسمية ل "أجاي بانجا" رئيس مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له، حيث ثمن الرئيس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لدعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي المثمر مع البنك الدولي في مختلف المجالات التي تستهدف دعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، في حين أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن اعتزازه بزيارة مصر مؤكدًا تقدير البنك الدولي لمسيرة التعاون القائمة مع الحكومة المصرية منذ عقود، مشيداً بالتنسيق القائم بين الجانبين لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه جمعه أيضاً برئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، لقاء مثمر، بحضور عدد من الوزراء، شهد استعراض أبرز النتائج الايجابية لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ودور البنك الدولي الداعم في هذا الإطار، بينما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا دور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم، مؤكداً دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج لقائه أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وما شهده من مناقشات مثمرة في مختلف الموضوعات والملفات، وذلك بما يُعزز حرص الحكومة على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، والتشارك في طرح ومناقشة مختلف القضايا، والانفتاح على الرؤى والمقترحات كافة.

 وفي هذا السياق، وجه مختلف الوزراء، بالحرص على تعزيز التواصل مع البرلمان، من خلال الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة، وكذا الرد على طلبات  النواب، بكل موضوعية وشفافية، لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن.

مراقبة الأسواق ضبط الاسعار مجلس الوزراء ايران اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

الشاب المعتدي عليه

من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

هل يجوز تجسيم الله وتصوره في هيئة بشر؟

أستاذ شريعة: "تجسيم الله" انحرافاً عقائدياً خطيراً.. ويحذر من توهم الهيئة في حق الخالق

الجامع الأزهر

عالم أزهري يوضح معنى حديث النبي «الأرواح جنود مجندة»

مركز الأزهر العالمي للفتوى

هل يجوز حضور زفاف أختي في عدة الوفاة؟ الأزهر للفتوى يوضح

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

المزيد