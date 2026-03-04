سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا

وقع عصام صاصا مغني المهرجانات ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

وسخر رامز جلال، من عصام صاص قائلا:" سوء الغناء حاله مقلوب وعشان تنجح مش لازم تبقى موهوب وأحسن مثال سواق التوك توك اللي معانا.. ألحان تجيب صداع ورغم كده محدش عارف يسد معاه وأغانيه عاملة أرقام قياسية هو رقم واحد على كل المنصات.

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .