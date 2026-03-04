ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل استعدادها لـ حكاية نرجسl خاص

كشف الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل استعدادها لشخصيتها في مسلسل" حكاية نرجس"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان.

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدي البلد: استعددت لشخصيتي في مسلسل حكاية نرجس من خلال عمل بروفات عديدة مع مخرج ومنتج العمل، فقد كوّنا فريق عمل وتحدثنا كثيرًا في الشخصية والعمل بشكل عام، كما فكرت كثيرًا في الشخصية. وأتمنى ألا تتجه مشاعر المشاهدين تجاه الشخصية إلى منطقة الكره أو الحب فقط، ولكن أتمنى أن يفكروا في الدوافع التي دفعتها إلى ما قامت به، وهذا الأمر ليس له علاقة بالشخصية الحقيقية، ولكن أقصد هنا شخصية نرجس.

وأضافت: فقد فكرت أثناء التحضير للشخصية كيف أجعل المشاهد يشعر في بعض الأوقات بالغضب تجاهها، وأوقات أخرى يتعاطف معها، وهنا تكمن الصعوبة؛ لأنني في النهاية، حتى مع تقديمي شخصية غير سوية، لا بد أن أحبها وأقدمها من منطلق إنساني ولا أحكم عليها.