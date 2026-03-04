علي كلاي| جبروت درة يفرض كلمته.. ميادة تزلزل عائلة خالها بطلب صادم

واصلت النجمة درة تألقها اللافت في مسلسل “على كلاي”، مقدّمة شخصية “ميادة” بقدر كبير من الجبروت والصلابة، حيث نجحت في تجسيد امرأة تعرف جيدًا كيف تمسك بخيوط اللعبة، وتفرض شروطها دون تردد أو خوف.

وشهدت الحلقة الخامسة عشرة تصعيدًا دراميًا قويًا؛ بعدما فاجأت ميادة، خالها، بطلب غير متوقع، إذ اشترطت أن يزوّجها ابنه الأصغر مقابل أن تتنازل عن نصيبها في الميراث الذي آل إليها بعد وفاة والدتها.

لحظة المواجهة حملت الكثير من التحدي والبرود المحسوب، وقدمت درة المشهد بأداء حاد ونظرات ثابتة عكست قوة الشخصية وسيطرتها على الموقف.

وكان خال ميادة قد كتب جميع أملاكه باسم شقيقته، والدة ميادة، قبل وفاتها، في محاولة لحماية ثروته من أزمات تتعلق بأعماله والقروض البنكية، لكن بعد رحيل الأم، تمسكت ميادة بحقها، ورفضت إعادة الممتلكات، كرد فعل على خذلان “علي” لها، لتتحول من فتاة مجروحة إلى سيدة تتحكم في مصائر من حولها.

الطلب الذي طرحته ميادة أثار حالة من الصدمة والانزعاج داخل العائلة، بعدما وجد خالها وزوجته نفسيهما أمام معادلة معقدة تمزج بين المصالح المادية والروابط العائلية، في صراع تتصدره امرأة تعرف كيف تستخدم أوراقها حتى اللحظة الأخيرة.

ولم يتوقف نفوذ ميادة عند حدود العائلة؛ بل امتد إلى السوق، حيث تحدّت جميع تجار المنطقة وطالبتهم صراحة بعدم تقديم أي دعم لـ ”علي”، مهما كان نوعه، كما أوقفت إجراءات تأجير أحد المحال الذي كان يسعى للحصول عليه لبدء عمله من جديد، في خطوة عكست اتساع نفوذها وقدرتها على التأثير المباشر في قرارات التجار، مؤكدة أن حضورها لم يعد عاطفيًا فقط، بل اقتصاديًا ومؤثرًا.

مسلسل “علي كلاي” يضم نخبة من النجوم، منهم: درة، أحمد العوضي، يارا السكري، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقي، ومحمود البزاوي، ومن إخراج محمد عبد السلام، ويواصل جذب الأنظار بتصاعد أحداثه وتشابك علاقاته الإنسانية والمرتبطة بالمصالح.