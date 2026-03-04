سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في شمال طهران وفي مدينة يزد وسط البلاد وفي تبريز بالشمال الغربي.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن قيام الجيش بشن غارات واسعة النطاق على مجمع عسكري كبير تابع للنظام الإيراني وبداخله مقرات قيادة وجنود من كل أذرع المؤسسة الأمنية الإيرانية.

وكتب أدرعي على منصة اكس: "بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية أنجزت قبل قليل مقاتلات سلاح الجو موجة غارات واسعة النطاق على مجمع عسكري كبير تابع للنظام الإرهابي الإيراني شرقي طهران.

وأضاف: " يحتوي المجمع على مقرات قيادة لكافة أذرع المؤسسة الأمنية الإيرانية ورصد فيه نشاط لجنود النظام".