روسيا تدين الهجمات على إيران وتصفها بانتهاك صارخ للقانون الدولي

أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، ناقشا خلاله التصعيد العسكري الأخير ضد إيران.

وأعرب لافروف عن تعازيه لإيران بعد اغتيال المرشد علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين ومواطنين، واصفاً الهجمات الأميركية والإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

من جهته، قدم عراقجي لنظيرة الروسي آخر المستجدات حول الهجمات، مسلطاً الضوء على الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي وأميركا ضد المدنيين الإيرانيين، والتي شملت استهداف المرافق السكنية والمدارس والمساجد والمستشفيات ومراكز الإغاثة والخدمات الأساسية، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الإيرانية.