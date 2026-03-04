ماكرون يحذر نتنياهو من عملية برية في لبنان ويدعو حزب الله لوقف الهجمات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تجنب أي عملية عسكرية برية داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع مطالبته جماعة حزب الله بوقف هجماتها على إسرائيل وأي أنشطة عسكرية خارج حدودها.

وأوضح ماكرون، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أنه أجرى سلسلة اتصالات شملت نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، تناولت التطورات المقلقة في لبنان في ظل تصاعد التوترات.

وشدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة الوقف الفوري لهجمات حزب الله، معتبراً أن استمرار التصعيد يمثل خطراً كبيراً قد يجر المنطقة إلى تداعيات أوسع.

كما حثّ الجانب الإسرائيلي على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والامتناع عن أي توغل بري، مؤكداً أهمية العودة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد ماكرون أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه السيادية، بما يسهم في احتواء التهديدات الأمنية.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في الجنوب اللبناني، أشار إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات عاجلة لدعم المدنيين الذين اضطروا إلى النزوح نتيجة التطورات الأخيرة.