استعدادًا لمواجهة الاتحاد .. جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
محافظات

محافظ القاهرة يتفقد التجهيزات الأخيرة لأكبر مائدة إفطار بالمطرية

مريم عزت

 قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية « لإفطار 15 رمضان بالمطرية»، والذى يعد من أكبر موائد الإفطار الرمضانية ، ويعتمد على مشاركة أهالي الحي بجهود ذاتية لتشكيل أطول مائدة رمضانية في مصر، وذلك في إطار حرص محافظة القاهرة على دعم المبادرات الشبابية المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعى الجمعى.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة وسائل الدعم للقائمين على تنظيم الإفطار الذي يعد نموذجًا للتنظيم المجتمعي في أحد أعرق أحياء القاهرة الشعبية.

وخلال جولته، أشاد محافظ القاهرة بالمستوى التنظيمي للإفطار، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعكس روح المشاركة والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، وتساهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب والمواطنين على حد سواء.

كما أشاد محافظ القاهرة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الشباب في تنظيم هذا الحدث الضخم، مؤكدًا أن ما يقدمونه أسهم بشكل كبير في تعزيز الصورة الذهنية الايجابية عن الشباب المصري ، وجسد أسمى معاني التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، ويعكس وعياً حقيقياً بدور الشباب في خدمة مجتمعهم.

والإفطار الجماعى السنوى بالمطرية «15 رمضان» يستقطب الآلاف منذ عام 2013، ويحرص على حضوره عدد من الوزراء والسفراء والمواطنين من خارج الحي، ليكون نموذجًا حيًا للتلاحم الاجتماعي والمجتمعي، ويقدم صورة لمصر المترابطة والآمنة.

محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر المطرية

