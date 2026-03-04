خبير عسكري: إيران ليس لديها أوراق ضغط تستخدمها في حربها أمام أمريكا وإيران

كشف اللواء دكتور صالح المعايطة، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن طهران راهنت على نقل الحرب من الجغرافيا الإيرانية إلى الجغرافيا الإقليمية وهو ما تبعه إرسال دول أخرى مزيدًا من الأسلحة وحاملات الطائرات للمنطقة.

وقال المعايطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، أن إيران تقديرها سيء عندما نقلت الحرب إلى دول الخليج والأردن.

وأضاف أن أمريكا دمرت البحرية الإيرانية مما أدى لخروجها من الخدمة، موضحًا أن طهران لم تهزم حتى الآن ولكن هناك تراجع في قدراتها بنسبة 73%.

ولفت المعايطة إلى أن إيران ليس لديها أوراق ضغط تستخدمها في حربها أمام واشنطن وتل أبيب، موضحًا أن مكونات الشعب الإيراني في الجمهورية الإسلامية قد يتم استغلالهم للاشتباك مع الباسيج والحرس الثوري لتحريك الشارع الإيراني.

وواصل اللواء دكتور صالح المعايطة، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن أمريكا نجحت في تفريغ النظام الإيراني بتنفيذ اغتيال للقيادات.

وأوضح أن حدود إيران مع الدول المجاورة رخوة ومخترقة من جيرانها ويبلغ طولها أكثر من 5 آلاف كيلو متر إلى جانب حدودها البحرية التي تتجاوز 2500 كيلو متر.

وشدد الخبير العسكري والإستراتيجي، على أن هناك 3 أهداف سياسية للمرحلة الأولى في الحرب الأمريكية على إيران لم يتحقق أيا منها.

واستطرد أن الهدف الأول لواشنطن هو القضاء على البرنامج النووي لم يحدث بدليل أن هناك تخصيب ومفاعلات، الهدف الثاني لا برنامج صاروخي إيراني وهو ما لم يحدث في ظل وجود منصات متنقلة تحت الأرض والهدف الثالث لا أذرع لإيران بعد اليوم وهذا لم يحدث في ظل مبادرة حزب الله بالهجوم على الكيان، موضحًا أن المرحلة الأولى تستمر أسابيع