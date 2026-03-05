مسلسل المداح 6 الحلقة 16.. حمادة هلال يرفض عروض فتحي عبد الوهاب

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة 16 من مسلسل المداح أسطورة النهاية، للفنان حمادة هلال.

وخلال أحداث مسلسل المداح 6 الحلقة 16، يقوم الجن (فتحي عبد الوهاب) بحرق حبيب ابن الدكتور صبحي (أشرف زكي) ويخيل الباقين أنه حادث انتحار.

وفي الوقت ذاته تفيق دليلة (فاتن سعيد) من غيبوبتها بعدما قام صابر (حمادة هلال) بقك سحرها، ويخبر والدتها أن طليقته رحاب (هبة مجدي) هي من سحرتها.

ويذهب صابر إلى رحاب ويحذرها من التمادي مع خطة الجن سميح، لكنها ترفض بينما يقوم الأخير بمساومة صابر على ابنه من أجل الزمردة الرابعة، ويخبره سميح أنها محمية ولا يقدر أحد أن يقترب منها سواه، ويرفض صابر كل عروض سميح.

بوسترات مسلسل المداح أسطورة النهاية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

مسلسل المداح

مسلسل المداح أسطورة النهاية، بطولة: حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي ومفيد عاشور وعلاء مرسي وخالد أنور وعفاف رشاد وجمال عبد الناصر وفاتن سعيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح الجزء الخامس

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.