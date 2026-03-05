مكتب نتنياهو: أمريكا وإسرائيل حققتا مكاسب تاريخية في الحرب على إيران

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا مكاسب تاريخية في الحرب على إيران.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ قرار شن ضربات عسكرية على إيران دون موافقة الكونجرس.

و في وقت سابق، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 قرارا كان سيُلزم الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران.

وانضم السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في التصويت لصالح القرار، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون بيترمان ضده مع الجمهوريين، ومن المتوقع أن يُطرح قرار مماثل للتصويت في مجلس النواب غدًا.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث تواجه واشنطن انتقادات بشأن سياساتها العسكرية الأحادية، في وقت يطالب فيه نواب بمزيد من الرقابة على صلاحيات الرئيس في قضايا الحرب والسلم.