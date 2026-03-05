مسلسل على قد الحب الحلقة 15.. تقارب رومانسي بين شريف سلامة ونيللي كريم وشكوك حول مها نصار

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث التشويقية فى حياة مريم وكريم وقرار عبد الغنى بالإعتراف عن سره لأسرة روان يقلب الأحداث.

وبدأت احداث الحلقة بمصالحة كريم (شريف سلامة) لمريم (نيللى كريم) واخبرها بأن والدته (ميمي جمال) تعرضت لأزمة صحية وقررت ان تذهب معه وتزورها وتذهب سارة ايضا للمستشفى وتتطلب من مريم ان تبتعد تمامًا عن كريم واسرته وبالصدفة يسمعها كريم وتزداد الشكوك اتجاهها .

وقرر عبد الغني (محمود الليثي) ان يعترف بالسر الذى كان يخبيه على حبيبته روان واسرتها ولكنها فور معرفتها دخلت فى حالة انهيار ورفضته بسبب وصفها له خدعها ، وتفاجيء سارة (مها نصار) الجميع بأنها فى صف عبد الغني رغم اعتراضها عليه بشكل مستمر وتبدء والدتها تشك فى الأمر.

وتنتهي احداث الحلقة بمكالمة هاتفية لسارة من الشخص الذى يطاردها وبطلب منها ان يشترى نص يراند مريم والنص الثانى لها ولكنها ترفض ويهددها بأنه سيخبر مريم بالحقيقة وانها متحالفة مع مراد (أحمد سعيد عبد الغني) ضدها.

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.