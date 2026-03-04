مسلسل على قد الحب الحلقة 14 .. نيللى كريم تعود للهلوسة وتقرر بيع البراند الخاص بها

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل “على قد الحب” عدد من الأحداث غير المتوقعة بعد ان عادت الهلوسة بقوة مجددا لمريم (نيللى كريم).

وبدأت الحلقة بإعتراف مريم لسارة (مها نصار) بأنها اعترفت لكريم (شريف سلامة) بكل شيء واخبرته انها بالفعل تتعرض لهلوسة وانزعجت سارة وقررت ان تذهب الى كريم وتهدده بالإبتعاد عن صديقتها .

وفى مشهد اخر ، تظهر على مريم علامات التوتر والعصبية وتقرر ان تأخد من الدواء التى تستبدله صديقتها سارة لزيادة الهلوسة ، وبعد ان تتخيل نميمة عليها غير صحيحة تتعصب بشدة وتقرر الاتصال بمراد لتبيع له البراند الخاص بها فى وسط ذهول كل العاملين معها.

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.