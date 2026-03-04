قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
أخبار العالم

الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية

قاعدة العديد
قاعدة العديد
ناصر السيد

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن صاروخاً باليستياً إيرانياً أصاب اليوم قاعدة العديد العسكرية الأمريكية، وذلك في إطار رد طهران على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في الخليج.

وأوضحت الدفاع القطرية أن الدوحة استُهدفت بصاروخين، مضيفةً: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض أحد الصاروخين، بينما أصاب الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع إصابات"، وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، صرّح ترامب لشبكة CNN بأن "الموجة الكبرى" للهجوم الأمريكي على إيران لم تبدأ بعد، موضحا أن أهدافه تتركز على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على أسطولها البحري، وإنهاء طموحاتها النووية، ومنعها من تسليح الجماعات المسلحة.

وتواصل إيران ووكلائها استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استُهدفت السفارة الأمريكية في السعودية بطائرات مسيّرة إيرانية مشتبه بها، وسُمع دويّ انفجارات في العراق، ودوّت صفارات الإنذار فوق البحرين. وفي الوقت نفسه، تشنّ إسرائيل غارات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.

