الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن صاروخاً باليستياً إيرانياً أصاب اليوم قاعدة العديد العسكرية الأمريكية، وذلك في إطار رد طهران على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في الخليج.

وأوضحت الدفاع القطرية أن الدوحة استُهدفت بصاروخين، مضيفةً: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض أحد الصاروخين، بينما أصاب الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع إصابات"، وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، صرّح ترامب لشبكة CNN بأن "الموجة الكبرى" للهجوم الأمريكي على إيران لم تبدأ بعد، موضحا أن أهدافه تتركز على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على أسطولها البحري، وإنهاء طموحاتها النووية، ومنعها من تسليح الجماعات المسلحة.

وتواصل إيران ووكلائها استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استُهدفت السفارة الأمريكية في السعودية بطائرات مسيّرة إيرانية مشتبه بها، وسُمع دويّ انفجارات في العراق، ودوّت صفارات الإنذار فوق البحرين. وفي الوقت نفسه، تشنّ إسرائيل غارات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.