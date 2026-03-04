تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

يوجد عدة مشروبات تحسن الهضم فى رمضان إذا تم تناولها عقب الأكلات الدسمة فى وجبة الإفطار وفى نفس الوقت تكلفتها محدودة.



إليكم بعض المشروبات اللذيذة التي تعزز الهضم الصحي عند تناولها بعد الوجبات وذلك وفقا لما جاء فى موقع eternalhospital:

ماء دافئ مع ليمون



يُعدّ الماء الدافئ مع عصرة ليمون طازج من أبسط المشروبات وأكثرها فعالية لتحسين الهضم ويحفز عصير الليمون إنتاج الصفراء في الكبد، مما يُساعد على هضم الدهون كما يُساعد على الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم، مما يُقلل من الحموضة وحرقة المعدة .

كيفية الاستعداد:

اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ.

قلّب جيداً وارتشف ببطء بعد تناول وجبتك.



شاي الأعشاب



تُعتبر أنواع الشاي العشبي من أفضل المشروبات لتحسين الهضم، وذلك بفضل خصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات ومن الخيارات الشائعة:

شاي النعناع: يساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من الانتفاخ والغازات.

شاي البابونج: يُعرف شاي البابونج بتأثيراته المهدئة، فهو يقلل من التوتر ، الذي غالباً ما يساهم في مشاكل الجهاز الهضمي.

شاي الزنجبيل: يحتوي على مركبات طبيعية مثل الجينجيرول التي تحسن إفراغ المعدة وتقلل الغثيان.

كيفية الاستخدام:

انقع كيسًا من شاي الأعشاب أو الأعشاب الطازجة في الماء المغلي لمدة 5-7 دقائق.

أضف العسل أو شريحة من الليمون لمزيد من النكهة.



ماء الشمر



تُستخدم بذور الشمر منذ قرون كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي ويمكن لشاي الشمر أو الماء أن يقلل الانتفاخ، ويخفف التقلصات، ويعزز الهضم الصحي.

طريقة تحضير ماء الشمر:

اغلي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء لمدة 10 دقائق.

صفّي المشروب واشربيه بعد تناول وجبتك.



اللبن الرائب (اللبن المخضوم):



يُعدّ اللبن الرائب (لاسي)، وهو مشروب هندي تقليدي، ممتازاً للهضم فهو يحتوي على البروبيوتيك، التي تُوازن بكتيريا الأمعاء وتُحسّن صحة الجهاز الهضمي كما أن إضافة التوابل مثل الكمون أو الزنجبيل تُعزّز فوائده الهضمية.

كيفية الاستعداد:

امزج الزبادي العادي مع الماء.

أضيفي رشة من مسحوق الكمون المحمص والملح.

قلّب جيداً وقدّمه بارداً.



الشاي الأخضر



يُعد الشاي الأخضر، الغني بمضادات الأكسدة والبوليفينولات، مشروباً رائعاً للهضم. فهو يساعد على هضم الطعام بكفاءة ويقلل من الالتهابات في الجهاز الهضمي.

كيفية الاستخدام:

انقع كيس شاي أخضر أو ​​أوراق شاي سائبة في الماء الساخن لمدة 2-3 دقائق.

تجنب إضافة السكر؛ استخدم العسل إذا لزم الأمر.



مشروب خل التفاح (ACV)



يُعدّ خل التفاح مُساعداً فعّالاً للهضم، إذ يزيد من حموضة المعدة ، مما يُساعد على هضم الطعام بشكل أفضل. مع ذلك، يُنصح بتناوله باعتدال لتجنّب تهيّج المعدة.

كيفية الاستخدام:

امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ.

أضف ملعقة صغيرة من العسل لتحسين المذاق.



السوبيا الطبيعية



يُعدّ ماء جوز الهند، الخالى من السكر، مرطباً طبيعياً وعلاجاً لطيفاً لاضطرابات الجهاز الهضمي وتساعد الإلكتروليتات والإنزيمات النشطة بيولوجياً الموجودة فيه على تهدئة المعدة ومنع عسر الهضم ويعرف أيضا باسم السوبيا.

طريقة الاستهلاك:

اشرب ماء جوز الهند الطازج بعد تناول الطعام لتشعر بالانتعاش وتساعد على الهضم.



كومبوتشا



يُعدّ الكومبوتشا، وهو شاي مُخمّر، غنياً بالبروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء ويمكن أن يُحسّن شرب كمية صغيرة منه بعد الوجبات عملية الهضم ويعزز امتصاص العناصر الغذائية.

طريقة الاستهلاك:

اختر مشروب كومبوتشا عالي الجودة يحتوي على نسبة منخفضة من السكريات المضافة.

اشربه باعتدال لأنه قد يكون حمضياً قليلاً.





ماء بذور الكراوية (الأجوان)



تُعد بذور الكراوية علاجاً تقليدياً لعسر الهضم والانتفاخ والغازات. ويمكن أن يساعد شرب ماء الكراوية على تحسين عملية الهضم.

كيفية الاستخدام:

قم بغلي ملعقة صغيرة من بذور الأجوان في الماء لمدة 5-10 دقائق.

صفّي المشروب واشربيه بعد تناول وجبتك.



عصير الصبار



يتمتع عصير الصبار بخصائص مهدئة تساعد على تقليل الالتهاب في المعدة والأمعاء وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو متلازمة القولون العصبي .

طريقة الاستخدام:

اشترِ عصير الصبار النقي وقم بتخفيفه بالماء.

اشرب كوباً صغيراً بعد الوجبات.