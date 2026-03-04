قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
اسماء محمد

يوجد عدة مشروبات تحسن الهضم فى رمضان إذا تم تناولها عقب الأكلات الدسمة فى وجبة الإفطار وفى نفس الوقت تكلفتها محدودة.


إليكم بعض المشروبات اللذيذة التي تعزز الهضم الصحي عند تناولها بعد الوجبات وذلك وفقا لما جاء فى موقع eternalhospital:

 ماء دافئ مع ليمون


يُعدّ الماء الدافئ مع عصرة ليمون طازج من أبسط المشروبات وأكثرها فعالية لتحسين الهضم ويحفز عصير الليمون إنتاج الصفراء في الكبد، مما يُساعد على هضم الدهون كما يُساعد على الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم، مما يُقلل من الحموضة وحرقة المعدة .

كيفية الاستعداد:

اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ.
قلّب جيداً وارتشف ببطء بعد تناول وجبتك.
 

 شاي الأعشاب


تُعتبر أنواع الشاي العشبي من أفضل المشروبات لتحسين الهضم، وذلك بفضل خصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات ومن الخيارات الشائعة:

شاي النعناع: يساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من الانتفاخ والغازات.
شاي البابونج: يُعرف شاي البابونج بتأثيراته المهدئة، فهو يقلل من التوتر ، الذي غالباً ما يساهم في مشاكل الجهاز الهضمي.
شاي الزنجبيل: يحتوي على مركبات طبيعية مثل الجينجيرول التي تحسن إفراغ المعدة وتقلل الغثيان.
كيفية الاستخدام:

انقع كيسًا من شاي الأعشاب أو الأعشاب الطازجة في الماء المغلي لمدة 5-7 دقائق.
أضف العسل أو شريحة من الليمون لمزيد من النكهة.

اعشاب


ماء الشمر


تُستخدم بذور الشمر منذ قرون كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي ويمكن لشاي الشمر أو الماء أن يقلل الانتفاخ، ويخفف التقلصات، ويعزز الهضم الصحي.

طريقة تحضير ماء الشمر:

اغلي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء لمدة 10 دقائق.
صفّي المشروب واشربيه بعد تناول وجبتك.
 

اللبن الرائب (اللبن المخضوم):


يُعدّ اللبن الرائب (لاسي)، وهو مشروب هندي تقليدي، ممتازاً للهضم فهو يحتوي على البروبيوتيك، التي تُوازن بكتيريا الأمعاء وتُحسّن صحة الجهاز الهضمي كما أن إضافة التوابل مثل الكمون أو الزنجبيل تُعزّز فوائده الهضمية.

كيفية الاستعداد:

امزج الزبادي العادي مع الماء.
أضيفي رشة من مسحوق الكمون المحمص والملح.
قلّب جيداً وقدّمه بارداً.
 

الشاي الأخضر


يُعد الشاي الأخضر، الغني بمضادات الأكسدة والبوليفينولات، مشروباً رائعاً للهضم. فهو يساعد على هضم الطعام بكفاءة ويقلل من الالتهابات في الجهاز الهضمي.

كيفية الاستخدام:

انقع كيس شاي أخضر أو ​​أوراق شاي سائبة في الماء الساخن لمدة 2-3 دقائق.
تجنب إضافة السكر؛ استخدم العسل إذا لزم الأمر.

الشاي الاخضر


مشروب خل التفاح (ACV)


يُعدّ خل التفاح مُساعداً فعّالاً للهضم، إذ يزيد من حموضة المعدة ، مما يُساعد على هضم الطعام بشكل أفضل. مع ذلك، يُنصح بتناوله باعتدال لتجنّب تهيّج المعدة.

كيفية الاستخدام:

امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ.
أضف ملعقة صغيرة من العسل لتحسين المذاق.


 السوبيا الطبيعية


يُعدّ ماء جوز الهند، الخالى من السكر، مرطباً طبيعياً وعلاجاً لطيفاً لاضطرابات الجهاز الهضمي وتساعد الإلكتروليتات والإنزيمات النشطة بيولوجياً الموجودة فيه على تهدئة المعدة ومنع عسر الهضم ويعرف أيضا باسم السوبيا.

طريقة الاستهلاك:

اشرب ماء جوز الهند الطازج بعد تناول الطعام لتشعر بالانتعاش وتساعد على الهضم.


كومبوتشا


يُعدّ الكومبوتشا، وهو شاي مُخمّر، غنياً بالبروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء ويمكن أن يُحسّن شرب كمية صغيرة منه بعد الوجبات عملية الهضم ويعزز امتصاص العناصر الغذائية.

طريقة الاستهلاك:

اختر مشروب كومبوتشا عالي الجودة يحتوي على نسبة منخفضة من السكريات المضافة.
اشربه باعتدال لأنه قد يكون حمضياً قليلاً.


 

 ماء بذور الكراوية (الأجوان)


تُعد بذور الكراوية علاجاً تقليدياً لعسر الهضم والانتفاخ والغازات. ويمكن أن يساعد شرب ماء الكراوية على تحسين عملية الهضم.

كيفية الاستخدام:

قم بغلي ملعقة صغيرة من بذور الأجوان في الماء لمدة 5-10 دقائق.
صفّي المشروب واشربيه بعد تناول وجبتك.


 عصير الصبار


يتمتع عصير الصبار بخصائص مهدئة تساعد على تقليل الالتهاب في المعدة والأمعاء وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو متلازمة القولون العصبي .

طريقة الاستخدام:

اشترِ عصير الصبار النقي وقم بتخفيفه بالماء.
اشرب كوباً صغيراً بعد الوجبات.

تحسن الهضم الهضم مشروبات تحسن الهضم توازن درجة الحموضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

الهضم

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

مسلسل سوا سوا

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

اسباب أنسداد الأنف المستمر

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد