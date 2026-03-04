الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 32-30 فى الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2025-2026 .

رفع الزمالك رصيده إلى النقطة إلى 19.5 بعد انتهاء 5 جولات من المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 30 إبريل موعدا لدور قبل نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2025-2026، بينما تم تحديد يوم 1 مايو للدور النهائي لتحديد البطل ومباراة تحديد صاحب البرونزية.

مواجهات ربع نهائي كأس مصر للرجال

وجاءت مواجهات مواعيد دور الربع النهائى المحدد له 14 أبريل كالتالى:

ـ الأهلى أمام سبورتنج 6 مساءً.

ـ هليوبوليس أمام المعادى 7 مساءً.

ـ سموحة أمام الأوليمبى 8 مساءً.

ـ الشمس أمام الزمالك 8 مساءً.