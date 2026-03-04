بيزيرا يساند يد الزمالك في مواجهة البنك الأهلي

تواجد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر القلعة البيضاء ، وحرص على حضور مباراة فريق اليد بالنادي أمام البنك الأهلي المقامة على صالة نادي الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 16.5 نقطة، ويخوض اختبارًا صعبًا أمام البنك الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 15.5 نقطة، والذي يسعى بدوره لمواصلة الضغط على القطبين وخطف مركز متقدم في سباق اللقب.

وخاض بيزيرا تدريبات استشفائية مع لاعبي الزمالك الأساسيين خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.