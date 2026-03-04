جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد

في مشهد إقليمي يتغير كل ساعة، تبدو منطقة الشرق الاوسط أمام واحدة من أكثر لحظاتها تعقيدًا وغموضًا منذ سنوات. فالأحداث التي بدأت بوتيرة محسوبة، سرعان ما تحولت إلى موجة تصعيد متسارعة تجاوزت حسابات الأيام الأولى، ودفعت أطرافًا إقليمية ودولية إلى إعادة تمركزها. وفي قراءة تحليلية للمشهد، أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن ما يجري لم يعد مجرد مواجهة تقليدية، بل صراع يتسع نطاقه بشكل غير مسبوق، مع دخول عناصر جديدة على خط الأزمة.

بداية الأحداث.. من توقعات محدودة إلى انفلات نسبي

يشير العمدة إلى أن شرارة التصعيد انطلقت بشكل واضح يوم العاشر من رمضان، حيث بدت الصورة في البداية قابلة للتغير. كان هناك تصور عام بأن ما يحدث قد يندرج ضمن جولة تصعيد محدودة، يمكن احتواؤها خلال أيام قليلة، كما جرت العادة في جولات سابقة.

لكن، ومع مرور اليومين الثاني والثالث، تغير المشهد جذريًا. تسارعت الأحداث بشكل لافت، وبدأت دائرة الصراع في الاتساع، ليس فقط جغرافيًا، بل سياسيًا وعسكريًا. وأصبحت التطورات تتلاحق بوتيرة أربكت حتى مراكز التحليل الاستراتيجي.

اكتشافات أمنية وضربات نوعية.. نقاط فاصلة في مسار العمليات

من أبرز التحولات التي وصفها العمدة بـ"النقطة الفارقة"، ما تردد حول اكتشاف عناصر تجسس إسرائيلية داخل أراضي بعض الدول الخليجية، من بينها قطر والسعودية والكويت، يُشتبه في تورطها في أعمال تخريبية وتفجيرات. هذه الوقائع إن ثبتت تفاصيلها تمثل انتقالًا خطيرًا للصراع إلى ساحات غير تقليدية.

كما أشار إلى التصريحات الصادرة عن المملكة العربية السعودية بشأن تعرض بعض المواقع النفطية، المرتبطة بشركة أرامكو، لهجمات يُعتقد أنها جاءت من اتجاه العراق. هذا التطور، وفقًا للعمدة، يضيف بعدًا جغرافيًا جديدًا للصراع، ويعزز فرضية تعدد مسارات الهجوم وتشابك الأطراف المنخرطة فيه.

من استهداف الرموز إلى ردود الفعل غير المحسوبة

يرى العمدة أن الأهداف الأولية للتصعيد كانت تتمحور حول ضرب مراكز الثقل والرموز القيادية، في إطار استراتيجية تستهدف إرباك النظام الإيراني أو الضغط عليه سياسيًا. غير أن ردود الفعل الإيرانية، خصوصًا في اليومين الثاني والثالث، جاءت أكثر حدة مما كان متوقعًا.

ويشير إلى أن استهداف بعض القواعد أو المصالح الأمريكية في المنطقة من جانب إيران أدى إلى تعميق هوة الخلاف، ودفع الصراع إلى مستوى أكثر خطورة. فبعد أن كان السيناريو المتوقع يتمثل في "ضربة لحفظ ماء الوجه" يعقبها تدخل وساطات إقليمية ودولية، أصبحت المواجهة مفتوحة على احتمالات أوسع.

حسابات خاطئة.. وتقديرات لم تصمد طويلًا

في الأيام الأولى، كان التقدير السائد أن الأزمة لن تتجاوز سقف الجولات السابقة، التي امتدت لنحو 12 يومًا قبل أن تخمد بفعل الضغوط الدولية. غير أن الشواهد الحالية، بحسب العمدة، تشير إلى مسار مختلف تمامًا.

فالتصعيد لم يعد محصورًا بين طرفين رئيسيين، بل بدأت أطراف عربية تبدي ردود فعل واضحة تجاه ما يجري، كما امتدت الضربات إلى ساحات جديدة، من بينها لبنان، مع تردد أنباء عن وصول تداعيات إلى مناطق مثل قبرص واليونان.

هذا التمدد الجغرافي يخلق بيئة صراع أكثر تعقيدًا، ويصعب من مهمة احتوائه سريعًا.

الداخل الأمريكي.. ضغط متزايد على الإدارة

لم تعد التداعيات مقتصرة على الميدان الإقليمي، إذ يؤكد العمدة أن الداخل الأمريكي بدأ يُظهر مؤشرات رفض أو تحفظ تجاه استمرار الانخراط في صراع مفتوح. ومع سقوط خسائر في الأرواح وتزايد المخاطر على القواعد والمصالح الأمريكية، تتصاعد الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي.

وفي هذا السياق، صدرت توجيهات لرعايا الولايات المتحدة في بعض المناطق بضرورة توخي الحذر، بل ومغادرة مواقع معينة أو الالتزام بإجراءات أمنية مشددة، ما يعكس إدراكًا متزايدًا لحجم المخاطر.

روسيا والصين.. مواقف محسوبة ومصالح متشابكة

على المستوى الدولي، يلفت العمدة إلى أن موقفي موسكو وبكين يتسمان بالحذر الشديد. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكتفى بتصريحات اعتبر فيها بعض الضربات ردًا على عناصر وصفها بالإرهابية، دون انخراط مباشر أو تصعيد لفظي كبير.

أما الصين، فقد عبّرت عن رفضها لأي تدخل خارجي في إيران، معتبرة ذلك أمرًا غير مقبول. غير أن هذه التصريحات، وفق العمدة، تبقى في الإطار الدبلوماسي، بينما الحسابات الفعلية أكثر تعقيدًا.

فالصين تُعد من أكثر الدول اعتمادًا على مصادر الطاقة الإيرانية، إلى جانب فنزويلا، وأي اضطراب في الإمدادات يشكل تهديدًا مباشرًا لاقتصادها. ومن ثم، فإن استقرار إيران لا يمثل مسألة سياسية فقط بالنسبة لبكين، بل قضية أمن طاقة بالدرجة الأولى.

إيران بين ضغط الداخل وتحديات الخارج

يرى العمدة أن إيران تواجه لحظة فارقة، خاصة إذا لم يتمكن المجلس الانتقالي أو القيادة البديلة من إحكام السيطرة على الوضع الداخلي. فمهما بدت طهران قادرة على الرد، إلا أن قدراتها وفق وصفه قد تكون محدودة زمنيًا في ظل ضغوط اقتصادية وعسكرية متزايدة.

ويضيف أن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى إنهاك الأطراف جميعًا، خاصة مع تأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع الأسعار، وتزايد المخاوف من اضطراب الملاحة في الممرات الحيوية.

سيناريوهات غامضة.. ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات

اللافت في تقييم العمدة أن هذه هي المرة الأولى التي تبدو فيها سيناريوهات المستقبل غير واضحة بهذا الشكل. فكل ساعة تحمل متغيرًا جديدًا: دخول أطراف إضافية، تصاعد رأي عام داخلي في بعض الدول، تحركات دبلوماسية غير معلنة، وضغوط اقتصادية تتزايد حدتها.

هذا التشابك يجعل من الصعب رسم مسار محدد للأحداث. فهل تتجه الأمور نحو تسوية مؤقتة تفرضها الضغوط الدولية؟ أم أن المنطقة مقبلة على مرحلة أطول من عدم الاستقرار؟

في ختام قراءة المشهد اكد اللواء عادل العمدة ان الوضع بالغ التعقيد، ويتجاوز كونه مواجهة عسكرية عابرة، إلى صراع متعدد الأبعاد تتداخل فيه السياسة بالطاقة، والميدان بالجغرافيا، والداخل بالخارج.

الرهان الآن ليس فقط على قدرات الردع، بل على الحكمة السياسية وقدرة الوسطاء على احتواء الموقف قبل أن ينزلق إلى مستويات أكثر خطورة. وبين تسارع الأحداث وغموض النهايات، تبقى المنطقة واقفة على مفترق طرق، حيث قد تصنع الأيام القليلة المقبلة فارقًا حاسمًا في رسم خريطة المرحلة القادمة.