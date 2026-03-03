التحفظ على 40 طن دقيق أبيض قبل بيعه سوق سوداء في الفيوم

قررت جهات التحقيق التحفظ على 40 طن دقيق ابيض قبل بيعه في السوق السوداء في الفيوم.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (12 طن مكرونة – 40 طن دقيق أبيض – 1,360 طن خليط الدقيق "جميعهما معبأة داخل أجوله يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى" – المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع) بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل مصنع "بدون ترخيص" بمحافظة الفيوم .. تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.