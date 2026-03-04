قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أمير مرتضى: سددنا ثمن أرض أكتوبر كاملا ورجعناها بعد سحبها ومشينا بعدها

أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
محمود محسن

أكد أمير مرتضى منصور، أن تاريخ نادي الزمالك لا يرتبط بموقع أو قطعة أرض، مشددًا على أن قيمة النادي ممتدة عبر عقود طويلة من البطولات والإنجازات، قائلًا: «تاريخ النادي ببطولاته وإنجازاته مش متوقف على أرض أكتوبر، الزمالك موجود من 1911 والدوري المصري اتعمل في الخمسينات، فالزمالك أقدم من الأرض ومن رئيس النادي ومني، المكان ده ناجح قبل ما يبقى فيه حاجة اسمها أرض».

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن الأرض لم تكن في بدايتها بمدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: «الأرض كانت في مكان ثاني واتنقلت لأكتوبر، الأرض اتسحبت ورجعناها، ومجلس المستشار مرتضى منصور سدد الثمن كامل».

وأضاف أمير مرتضى منصور أن هناك سببًا ثانيًا لسحب الأرض، يتمثل في عدم البناء خلال المهلة المحددة، موضحًا أن عملية سحب الأرض، هو عدم البناء في المهلة المحددة، قائلًا: «المجلس كتب تعهد إنه هيبني خلال مدة محددة، والمهلة خلصت، لكن الأرض كان فيها مشكلة، ودفعنا أقساطها ورجعناها».

وتابع أمير مرتضى أن المجلس السابق اتخذ خطوات تنفيذية فعلية بشأن الأرض، قائلًا: «تم توقيع عقود مع شركات تابعة لجهات سيادية للبناء، كل شيء خلص، ثم حصلت جائحة كورونا، وبعدها نهائي القرن، واحنا مشينا في نوفمبر».

وشدد امير مرتضى منصور على أن الأزمة الحالية ترتبط بتغيير طبيعة النشاط، مضيفًا: «المشكلة إن المجلس الحالي غير الرخصة وغير النشاط من نادي اجتماعي لنادي سكني، ودي مخالفة، علشان كده الأرض اتسحبت».

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النجمة درة

درة تدخل عالم التجارة بقوة وتفرض اسمها بدلا من خالها في علي كلاي

النجمة ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تنقذ داليا مصطفى من الموت ضمن أحداث مسلسل اسأل روحك

احمد عبد الحميد

أصعب مشهد في حياتي .. أحمد عبد الحميد عن نهاية مسلسل سوا سوا

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

