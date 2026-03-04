أمير مرتضى: سددنا ثمن أرض أكتوبر كاملا ورجعناها بعد سحبها ومشينا بعدها

أكد أمير مرتضى منصور، أن تاريخ نادي الزمالك لا يرتبط بموقع أو قطعة أرض، مشددًا على أن قيمة النادي ممتدة عبر عقود طويلة من البطولات والإنجازات، قائلًا: «تاريخ النادي ببطولاته وإنجازاته مش متوقف على أرض أكتوبر، الزمالك موجود من 1911 والدوري المصري اتعمل في الخمسينات، فالزمالك أقدم من الأرض ومن رئيس النادي ومني، المكان ده ناجح قبل ما يبقى فيه حاجة اسمها أرض».

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن الأرض لم تكن في بدايتها بمدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: «الأرض كانت في مكان ثاني واتنقلت لأكتوبر، الأرض اتسحبت ورجعناها، ومجلس المستشار مرتضى منصور سدد الثمن كامل».

وأضاف أمير مرتضى منصور أن هناك سببًا ثانيًا لسحب الأرض، يتمثل في عدم البناء خلال المهلة المحددة، موضحًا أن عملية سحب الأرض، هو عدم البناء في المهلة المحددة، قائلًا: «المجلس كتب تعهد إنه هيبني خلال مدة محددة، والمهلة خلصت، لكن الأرض كان فيها مشكلة، ودفعنا أقساطها ورجعناها».

وتابع أمير مرتضى أن المجلس السابق اتخذ خطوات تنفيذية فعلية بشأن الأرض، قائلًا: «تم توقيع عقود مع شركات تابعة لجهات سيادية للبناء، كل شيء خلص، ثم حصلت جائحة كورونا، وبعدها نهائي القرن، واحنا مشينا في نوفمبر».

وشدد امير مرتضى منصور على أن الأزمة الحالية ترتبط بتغيير طبيعة النشاط، مضيفًا: «المشكلة إن المجلس الحالي غير الرخصة وغير النشاط من نادي اجتماعي لنادي سكني، ودي مخالفة، علشان كده الأرض اتسحبت».