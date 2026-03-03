هنتسحر إيه النهاردة .. فول بالبيض الأومليت وسلاطة بابا غنوج بالفلفل المشوي

هنتسحر إيه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل شبه يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة تحضيرها.

فول بالأومليت

نعرض لكم طريقة عمل فول بالأومليت من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي



المقادير

فول مدمس

بيض

بقدونس مفروم

سمنة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل فول بالأومليت



شوحي الفول في حلة بها سمنة على النار ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ويقلب كل الخليط.



اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود وأقليه فى السمنة في طاسة على النار

ورشى البقدونس المفروم على الوجه.



اقلبي الأومليت على الوجه الآخر وقدميه مع الفول فى طبق واحد .

سلطة بابا غنوج بالفلفل المشوي

نعرض لكم طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالفلفل المشوي للشيف نورا السادات

مقادير

باذنجان مشوي

فلفل أحمر حلو مشوي

ثوم مفروم

طحينة

زبادي

زيت زيتون

عصير ليمون

خل

بصل أحمر مفروم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالفلفل المشوي



ضعي الباذنجان والفلفل المشويين في الكبة ثم ضيفي البصل والثوم والطحينة والخل وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود.



في طبق التقديم ضعي البابا غنوج وعلى الوجه رشة زيت زيتون وقدميه مع الخبز المحمص.

