بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا

يترقب العاملون بالقطاع الإداري بالدولة وموظفو الحكومة، موعد صرف مرتبات شهر مارس2026 ، والذي قد يتزامن مع حلول عيد الفطر 2026 في مصر، حيث أعلنت المالية رسمياً قرار تبكير صرف مرتبات مارس بمناسبة العيد الصغير.

المالية تعلن تبكير مرتبات مارس

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات مارس ٢٠٢٦ مع حلول منتصف الشهر الحالى بمناسبة عيد الفطر، فى خطوة جديدة للتيسير على العاملين بالدولة.

وأضاف أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار «التسهيلات التى ننتهجها فى كل الاتجاهات».

وزير المالية

إجراءات صرف مرتبات مارس

وقال الوزير، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم ١٦ مارس الحالى، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

موعد صرف مرتبات شهر مارس2026

وبناءً على قرار وزارة المالية بتبكير صرف المرتبات هذا الشهر، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر مارس ابتداءً من يوم 16/3 المقبل، أي بعد حوالي أسبوعين، حتى يستطيع الموظفون بكافة قطاعات الدولة، صرف مرتباتهم قبل بدء عيد الفطر المرتقب في 20 مارس 2026.

صرف المرتبات والمتأخرات

وأوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم بدء صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مارس ٢٠٢٦ بدءًا من ١٦ مارس الحالى، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر فبراير أيام ٨، ٩، ١٠ مارس الحالى.

أماكن صرف مرتبات مارس2026

لضمان وصول المرتبات لجميع الموظفين بسهولة، وفرت وزارة المالية عدة قنوات للصرف، تشمل:

-البنوك المصرية الكبرى: مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة، حيث يمكن للموظفين صرف مرتباتهم مباشرة من الفروع أو عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

-مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات، وتتيح خيار الصرف النقدي للموظفين غير المنتسبين للبنوك أو الراغبين بالاستلام المباشر.

-ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية، لتسهيل السحب في أي وقت دون الانتظار في طوابير الفروع.

-شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: توفر خدمات السحب النقدي عبر محافظها الإلكترونية، مما يمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة المرتبات.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة



أوضحت البيانات الرسمية تفاصيل مرتبات 2026 وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:

مرتبات 2026 للدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

مرتبات 2026 لدرجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثالثة «التخصصية»: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.