البنك المركزي: قبول عطاءات خزانة بـ119.8 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري قبول طلبات شراء أذون خزانة في عطاء أجراه لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة لصالح وزارة المالية.

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إن جملة الطلبات التي قبلها من المستثمرين 2400 طلبا من المؤسسات المالية والمستثمرين.

وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 119.8 مليار جنيه بما يعادل 2.503 مليار دولار.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في شراء أجل 364 يوما نحو 1322 طلبًا بقيمة 79.65 مليار جنيه .

وسجل متوسط سعر الفائدة نحو 22.783% و أقل سعر بنسبة 22% وأعلى سعر بنسبة 22.89%.

ووصل حجم الطلبات المقبولة من المستثرين في اجل 182 يوما بقيمة 40.14 مليار جنيه بطلبات وصفت 1078 طلبًا مقبولًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة 23.84% و أعلي سعر بنسبة 24.015% وأقل سعر بنسبة 22%.