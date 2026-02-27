قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور
وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه
مسلسل المداح 6 الحلقة 10.. يتصدر التريند بعد صدمة حمادة هلال
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

مع تغيّر مواعيد الطعام في شهر رمضان، يواجه كثير من مرضى الأنيميا ونقص مخزون الحديد حيرة متكررة، ويطرح تساؤل متى يمكن تناول مكملات الحديد لضمان أفضل امتصاص دون التسبب في اضطرابات بالمعدة؟

القاعدة الذهبية لامتصاص الحديد

في هذا السياق، أكد الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن التوقيت الصحيح لتناول مكملات الحديد خلال الصيام يلعب دورًا أساسيًا في فعالية العلاج.

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الامتصاص الأمثل للحديد يحدث على معدة شبه فارغة، وبعيدًا عن الأطعمة والمشروبات التي تعيق امتصاصه مثل:
الشاي
القهوة
منتجات الألبان
الأطعمة الغنية بالكالسيوم

وأضاف القيعي: “تناول الحديد بطريقة عشوائية خلال رمضان قد يقلل الاستفادة منه بنسبة كبيرة، خاصة إذا تم تناوله مباشرة بعد وجبة دسمة.”

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

بحسب تصريح القيعي، هناك توقيتان مثاليان:

ـ بعد الإفطار بساعتين على الأقل:
وذلك بعد انتهاء الجزء الأكبر من عملية الهضم، مما يسمح بامتصاص أفضل.

ـ قبل السحور بساعة:
بشرط عدم تناوله مع وجبة ثقيلة أو مع منتجات الألبان.

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

كيف نزيد امتصاص الحديد؟

وينصح القيعي باتباع الخطوات التالية لتعزيز فعالية المكمل:
ـ تناوله مع مصدر غني بفيتامين C مثل عصير البرتقال أو الليمون.
ـ تجنب الشاي والقهوة قبل أو بعد الجرعة بساعتين.
ـ في حال حدوث اضطراب بالمعدة، يمكن تناوله بعد وجبة خفيفة منخفضة الكالسيوم.

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

متى يجب إجراء التحاليل؟

ويشدد القيعي على ضرورة عدم الاكتفاء بالأعراض فقط، موضحًا أن:
“الإرهاق الشديد، الدوخة المستمرة، تساقط الشعر أو شحوب البشرة مؤشرات تستدعي إجراء تحليل صورة دم كاملة (CBC) وتحليل الفيريتين لتحديد مستوى مخزون الحديد بدقة.”

وأكد أن الجرعات ومدة العلاج تختلف حسب درجة النقص، ولا يُفضل تناول المكملات دون استشارة مختص.

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

وأختتم القيعي، بأن تنظيم توقيت تناول مكملات الحديد في رمضان يساعد على:
ـ رفع كفاءة الامتصاص
ـ تقليل اضطرابات المعدة
ـ تسريع علاج الأنيميا
ـ تحسين مستويات الطاقة أثناء الصيام
ـ الالتزام بالإرشادات الصحيحة يضمن تحقيق أقصى استفادة علاجية خلال الشهر الكريم.

الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
أفضل وقت لتناول الحديد في رمضان مكملات الحديد أثناء الصيام علاج الأنيميا في رمضان نقص مخزون الحديد امتصاص الحديد أعراض نقص الحديد تحليل الفيريتين فيتامين C والحديد نصائح صحية في رمضان دكتور معتز القيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

إمام عاشور

برفقة زوجته .. إمام عاشور في أحدث ظهور | شاهد

الغندور

خالد الغندور يعلق على فتح مدرجات الدرجة الثانية

أحمد عبد القادر

صفقة القرن.. الدردير يستفز جمهور الاهلي بعد أنباء انتقال أحمد عبد القادر للزمالك

بالصور

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد