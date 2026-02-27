أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

مع تغيّر مواعيد الطعام في شهر رمضان، يواجه كثير من مرضى الأنيميا ونقص مخزون الحديد حيرة متكررة، ويطرح تساؤل متى يمكن تناول مكملات الحديد لضمان أفضل امتصاص دون التسبب في اضطرابات بالمعدة؟

القاعدة الذهبية لامتصاص الحديد

في هذا السياق، أكد الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن التوقيت الصحيح لتناول مكملات الحديد خلال الصيام يلعب دورًا أساسيًا في فعالية العلاج.

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الامتصاص الأمثل للحديد يحدث على معدة شبه فارغة، وبعيدًا عن الأطعمة والمشروبات التي تعيق امتصاصه مثل:

الشاي

القهوة

منتجات الألبان

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

وأضاف القيعي: “تناول الحديد بطريقة عشوائية خلال رمضان قد يقلل الاستفادة منه بنسبة كبيرة، خاصة إذا تم تناوله مباشرة بعد وجبة دسمة.”

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

بحسب تصريح القيعي، هناك توقيتان مثاليان:

ـ بعد الإفطار بساعتين على الأقل:

وذلك بعد انتهاء الجزء الأكبر من عملية الهضم، مما يسمح بامتصاص أفضل.

ـ قبل السحور بساعة:

بشرط عدم تناوله مع وجبة ثقيلة أو مع منتجات الألبان.

كيف نزيد امتصاص الحديد؟

وينصح القيعي باتباع الخطوات التالية لتعزيز فعالية المكمل:

ـ تناوله مع مصدر غني بفيتامين C مثل عصير البرتقال أو الليمون.

ـ تجنب الشاي والقهوة قبل أو بعد الجرعة بساعتين.

ـ في حال حدوث اضطراب بالمعدة، يمكن تناوله بعد وجبة خفيفة منخفضة الكالسيوم.

متى يجب إجراء التحاليل؟

ويشدد القيعي على ضرورة عدم الاكتفاء بالأعراض فقط، موضحًا أن:

“الإرهاق الشديد، الدوخة المستمرة، تساقط الشعر أو شحوب البشرة مؤشرات تستدعي إجراء تحليل صورة دم كاملة (CBC) وتحليل الفيريتين لتحديد مستوى مخزون الحديد بدقة.”

وأكد أن الجرعات ومدة العلاج تختلف حسب درجة النقص، ولا يُفضل تناول المكملات دون استشارة مختص.

وأختتم القيعي، بأن تنظيم توقيت تناول مكملات الحديد في رمضان يساعد على:

ـ رفع كفاءة الامتصاص

ـ تقليل اضطرابات المعدة

ـ تسريع علاج الأنيميا

ـ تحسين مستويات الطاقة أثناء الصيام

ـ الالتزام بالإرشادات الصحيحة يضمن تحقيق أقصى استفادة علاجية خلال الشهر الكريم.