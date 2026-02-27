هل يمكن رؤية سيدنا محمد في المنام؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

سألت الطفلة حبيبة، سؤالا للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل يمكننا رؤية سيدنا محمد في المنام؟

وقال أحمد عصام فرحات، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم"، في إجابته على السؤال، إن رؤية النبي في المنام ممكنة، وتكون بالإكثار من الصلاة على النبي وفعل ما أمر به النبي وكان يحبه ونكثر الحديث عنه.

وأشار إلى أن النبي يقول "من رآني في المنام فقد رآني حقا" فمن رأى النبي في المنام فكأنه رآه حقا.

كيف كان يعامل النبي الأطفال؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن النبي الكريم كان يحب الأطفال جدا ويستمع إليهم ويجلس معهم ويمزح معهم ويصبر عليهم وينصحهم ويوجههم لذلك كان الأطفال يحبون الجلوس مع النبي.

وأضاف أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: كيف كان يعامل سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الأطفال؟ أن النبي كان ينزل من المنبر ليأخذ سيدنا الحسن والحسين ويجلسهم بجواره.

وتابع: النبي أرسل ذات مرة سيدنا أنس بن مالك لمكان معين، فرآه النبي وهو يلعب مع أصحابه، فلم يغضب عليه وقال له "يا أنس اذهب حيث مرتك" وكان النبي يعامل الأطفال بحب وود، وهذه كانت معاملة النبي مع الأطفال وغير الأطفال.