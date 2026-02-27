غلق كوبري التسعين الجنوبي لمدة 21 يومًا لتنفيذ أعمال إنشائية.. تعرف على الطرق البديلة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبرى التسعين الجنوبى إتجاه مناطق السلام.



وأوضح البيان أنه سوف يتم غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى الإتجاه القادم من محور المشير طنطاوى بإتجاه مناطق السلام "شرق الطريق الدائرى" وذلك لمدة (3 أسابيع) بدءً من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم السبت الموافق 28/2/2026م وتحويل الحركة المرورية للقادم من محور المشير طنطاوى إتجاه مناطق السلام يسلك محور التسعين الجنوبى فالدوران والعودة من المآوى الدورانى الشويفات فيمينا مسطح كوبرى التسعين إتجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.