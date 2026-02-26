ضبط 11 مُخالفة نقص وزن و3 محاضر غير مطابقة للمواصفات خلال المرور على 20 مخبزًا بأسيوط |صور

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمختلف المراكز، في إطار إحكام السيطرة على منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب أو مخالفات.

وأوضح المحافظ أن حملة موسعة انطلقت تنفيذًا لتكليفاته، ضمت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة مصطفى حلمي مدير الإدارة، وعضوًا من مديرية التموين، حيث تم المرور على 20 مخبزًا بقرى مركز ومدينة الفتح، وذلك ضمن خطة المحافظة للمتابعة الميدانية المستمرة وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 11 محضرًا لمخابز ثبت ارتكابها مخالفة نقص وزن الخبز، بما يمثل إخلالًا مباشرًا بحقوق المواطنين، كما تم ضبط 3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، في مخالفة صريحة للاشتراطات الفنية المنظمة لجودة الخبز البلدي المدعم ورصدت الحملة كذلك 3 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات النظافة العامة داخل أماكن الإنتاج، وهو ما يعد تجاوزًا للاشتراطات الصحية الواجب توافرها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضر لمخبز متوقف كليًا عن العمل دون مبرر قانوني، إلى جانب عدم وجود لوحة إعلانية توضح بيانات التشغيل، كما تم ضبط مخبز آخر لعدم انتظام السجل الخاص به، فضلاً عن تحرير محضر لمخبز لعدم منح المواطنين بون صرف الخبز بالمخالفة للتعليمات المنظمة لمنظومة الصرف.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات دون استثناء، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يهدر الدعم المخصص للخبز البلدي، وأشار إلى أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ بكافة المراكز، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع المدعمة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا أصحاب المخابز إلى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، حفاظًا على الصالح العام وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.