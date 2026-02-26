برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار .. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة حول برامج الحماية وتحقيق الاستقرار المجتمعى

وذلك بتوجيهات د/ أحمد يحيى - رئيس قطاع الإعلام الداخلى وبإشراف ا/ حمدى سعيد-رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد حاضر فيها فضيلة الشيخ /محمد عبدالظاهر - مدير إدارة الأوقاف بالخارجة نائبا عن مدير أوقاف الوادى الجديد ود/ سلوى مصطفى - مدير عام مديرية التموين ود/ أسماء حجازى - مدير إدارة الأزمات والكوارث ومنسق الجمعيات الأهلية نائبا عن مدير التضامن الاجتماعى وبحضور ا/ علاء محروس -مدير إدارة التموين بالخارجة و محمد سليمان مدير إدارة التجارة بالتموين

افتتحت غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام الندوة بالترحيب بالضيوف وشرحت أهداف الندوة للتعريف بالحزمة الاجتماعية الجديدة التى أقرها رئيس الجمهورية



ثم انتقلت الكلمة لـ أزهار عبدالعزيز محمد-مدير إدارة إعلام الوادى الجديد حيث أوضحت دور قطاع الإعلام الداخلى فى مناقشة القضايا التى تهم المواطنين والتى تمس احتياجاته وتبرز جهود الدولة لتحسين حياة المواطن من خلال القرارات الأخيرة



ومن جانبها تحدثت د/ سلوى مصطفى -مدير عام التموين عن أن وزارة التموين وزارة سيادية تتعامل مع المواطنين على جميع المستويات سواء المخابز والسلع التموينية وأوضحت أن المنحة التى تم اقرارها والتى تقدر بـ ٤٠٠ جنيه تصرف على شهرين خلال شهرى مارس وأبريل والتى تم صرفها بدءا من ١٧ فبراير الجارى حيث صرف سلع تموينية متنوعة مثل الأرز والسكر والمكرونة وأكدت أن الاختيار لهذه المنحة يكون من محدودى الدخل والأكثر احتياجا ومن مستحقى معاش تكافل وكرامة



كما أشارت إلى أن مبادرة حقك بالميزان تصب فى صالح المواطن لضمان حقه فى الخبز وليس عدد الأرغفة كما ناشدت د/ سلوى المواطنين للقيام بدورهم الرقابى والتوجه إلى مكاتب التموين لتقديم الشكاوى أو التواصل من خلال أرقام تليفونات غرفة العمليات وهو ٠٩٢٢٩٢٨٩٥٩ أو الخط الساخن هو ١٩٩٥٩ أو من خلال صفحة مديرية التموين على الفيس بوك



أما عن دور التضامن الاجتماعى فى توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية تحدثت د/ أسماء حجازى أن مديرية التضامن تقوم بعمل بحث اجتماعى لكل الحالات التى تقدم طلب للحصول على معاش تكافل وكرامة ومن خلال المعايير الدقيقة يتم تحديد الفئات المستحقة لهذا المعاش وأكدت أن من أهم المعايير هى ضمان تعليم الأولاد كما أكدت أن كل الحالات التى تصرف معاش تكافل وكرامة تم صرف منحة ٤٠٠ جنيه على بطاقات التموين



وأشارات إلى أن مؤسسة التكافل الاجتماعى تم انشائها فى الوادى الجديد عام ٢٠٢٠ وخدماتها تغطى الخمس مراكز فهى تقدم تلك الخدمات للسيدات والأسر بدون عائل كما أنها شرحت مصادر تمويل مؤسسة التكافل الاجتماعى حيث تم إنشاء مصنع للتمور ومطبعة ومغسلة سيارات حيث يتم توفير فرص عمل للشباب والفتيات ومن ذوى الهمم هذا بالإضافة إلى اقامة خيمة رمضانية تقدم وجبات للأسر محدودة الدخل



اختتم فضيلة الشيخ محمد عبد الظاهر الندوة بالحديث عن أهمية التكافل فى الإسلام حيث أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ منذ قدومه المدينة المنورة وذلك بالإخاء بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار ثم أنشأ السوق لكى يكون هناك تعاملات مع الأفراد توطد العلاقات الإنسانية بينهم كما أوصى فضيلته بضرورة الإكثار من الصدقات بشكل دورى كل شهر حتى لو بالقليل و شرح فضيلته أن الصدقة توسع الأرزاق وكذلك تقوى العلاقات

ومن أساليب التكافل الاجتماعى فى الإسلام مراعاة مصالح الغير وقضاء الحوائج وشدد على أن الصدقات لها مصارفها الشرعية وأنه ينبغي تحرى الدقة فى ذلك في رده على سؤال حول انتشار ظاهرة التسول خاصة في شهر رمضان

