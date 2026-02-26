صاحب أغلي كوباية شاي.. 5 صفقات خارج الخدمة في الأهلي| أسماء مفاجأة

شهدت في الآونة الأخيرة تعاقد النادي الأهلي مع عديد الصفقات التي لم تشارك سوي لدقائق معدودة ولم يحقق خلالها المارد الأحمر من ورائها أي استفادة فنية منذ قدومها الي القلعة الحمراء.

5 صفقات باتت خارج الخدمة منذ التعاقد معها في الميركاتو وكبدت خزينة النادي الأهلي ملايين الجنيهات رغم عدم الإستفادة منها فنيا.

وباتت الصفقات التي لا يستفيد منها المارد الأحمر علامات استفهام داخل النادي الأهلي عقب انضمامهم نظير ملايين الجنيهات دون تقديم أي مردود ايجابي داخل القلعة الحمراء.

موقع صدي البلد يستعرض الصفقات التي تعاقد معها النادي الأهلي في الميركاتو نظير الملايين من الجنيهات وباتت خارج نطاق الخدمة.

يوسف أيمن

يوسف أيمن المدافع المعار من نادي الدحيل القطرى للأهلي فى صفقة إعارة موسم واحد كلفت النادى الأحمر 850 ألف دولار 600 للنادى إضافة إلي 250 ألف للاعب بقيمة إجمالية بلغت 42 مليون جنية مصري .

شارك يوسف أيمن الذي تمت إعارته من نادي الدحيل القطري مع النادي الأهلي دقائق محدودة ولم يقدم أي مردود فى دفاعات القلعة الحمراء وظهر بمستوي متواضع.

وانضم يوسف أيمن للأهلي في يوليو عام 2024 وبلغت القيمة التسويقية 350 ألف يورو.

وخاض يوسف أيمن مع النادي الأهلي مباراتين بواقع 78 دقيقة فقط ،هي 33 دقيقة أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري و45 دقيقة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي كان غير مقتنعا باللاعب وطلب استبعاده وقطع إعارته من نادي الدحيل القطري .

المغربي أشرف داري

اللاعب المغربي أشرف داري المنضم للنادي الأهلي في 28 أغسطس 2024 وبلغت القيمة التسويقية للاعب 2 مليون يورو.

شارك المغربي أشرف داري مع النادي الأهلي دقيقة واحده فقط حتى الآن وكانت في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر من عام 2024 بكأس انتركونتيننتال للأندية قبل أن تتجدد إصابته بالتواء في الكاحل.

وشارك بعدها المغربي أشرف داري بقميص النادي الأهلي على فترات في المباريات على المستوي المحلي والقاري.

انتقل المغربي اشرف داري الي صفوف النادي الأهلي نظير مليون دولار مقدم من نادى بريست الفرنسي ويتبقى 900 الف دولار يدفعها الأهلي خلال الفترة القادمة.

اللاعب المغربي أشرف داري قام النادي الأهلي برفع إسمه من القائمة ليطالب اللاعب بكامل مستحقاته المتبقية من عقده والتتي تتخطي حاجز الـ 2 مليون دولار رافضا فى الوقت ذاته خوض تجربة أخري فى الدوري المصريى.

عمر الساعي

غاب لاعب النادي الأهلي عمر الساعي، عن جميع المباريات التي خاضها المارد الأحمر في موسم 2024/25.

وجاء سبب عدم مشاركة الساعي مع الأهلي هو عدم اقتناع المدير الفني السابق السويسري مارسيل كولر .

كولر مدرب الأهلي في البداية كان ضد فكرة التعاقد مع عمر الساعي لكن مجلس الإدارة أبلغه أنه لاعب من أجل مستقبل النادي لذا وافق بشرط أن تكون مشاركته وفقا بقرار منه.

مجلس الإدارة تحدث مع كولر بشأن عدم مشاركة اللاعب وبرر سبب غيابه بضغط المباريات المهمة وأنه سيشارك خلال الفترة المقبلة.

وانضم عمر الساعي إلى النادي الأهلي في بداية موسم 2024 - 2025 قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة بلغت قيمتها 930 ألف دولار لمدة خمس سنوات.

وقام النادي الأهلي عقب ذلك بإعارة عمر الساعي إلي النادي المصري البورسعيدي من أجل تحقيق الإستفادة الفنية للاعب واكتسابه حساسية المباريات.

صاحب أغلي كوباية شاي

في يوم الأحد الموافق 30 يونية 2024 أعلن النادي الأهلي رحيل المهاجم الفرنسي انتوني موديست عن صفوف القلعة الحمراء وعدم تجديد عقده لفترة قادمة.

موديست الذي ظهر وهو يحتسي كوبا من الشاي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يرحل عن النادي الأهلي بعد تجربة فاشلة لمدة 8 شهور.

وأحرز المهاجم الفرنسي انتوني موديست بقميص النادي الأهلي خلال تواجده رفقة القلعة الحمراء 5 اهداف فقط في كافة البطولات المحلية والقارية.

حصل اللاعب الفرنسي انتوني موديست علي 1.5 مليون دولار قيمة تعاقده بما يوازي مبلغ 73 مليون جنيها مصريا.

كما حصل اللاعب الفرنسي انتوني موديست علي مبلغ 250 ألف دولار بموجب بنود متواجدة بعقده الرسمي بعد الحصول علي أبطال إفريقيا والتأهل لكأس العالم.

كما شملت الامتيازات التي حصل عليها المهاجم الفرنسي انتوني موديست تكاليف الإقامة والسيارة الخاصة للاعب.

وتكلفت خزينة النادي الأهلي جراء التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مبلغا ماليا تخطي حاجز 100 مليون جنيه دون تقديم اللاعب أي مردود فني قوي.

الأنجولي كامويش

الأنجولي يلسين كامويش، حصل على 100 ألف دولار من قيمة راتبه البالغة 400 ألف دولار خلال فترة الإعارة.

وينص عقد إعارة كامويش علي بند بموجبه يتم تفعيل الشراء التلقائي في حال تسجيل اللاعب 15 هدفًا مع الأهلي خلال فترة الإعارة.

وشارك الأنجولي كامويش في عدة مباريات لم يقدم أي مردود فني في خط الهجوم ونال إنتقادات واسعة من خبراء كرة القدم مطالبين بقطع إعارته.