إخماد حريق التهم مخزن بلاستيك في الصف بالجيزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا التهم مخزن بلاستيك فى مدينة الصف دون إصابات أو خسائر في الأرواح، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على ألسنة اللهب.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى الصف، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتبين من الفحص احتواء المخزن على بلاستيك ومخلفات كرتون وأن مصدر إشعال بطيئا “عقب سيجارة” وراء اندلاع الحريق.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.