إخماد حريقين في منزل وشقة بكرداسة والمريوطية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريقين داخل منزل فى منطقة كرداسة وشقة بمنطقة المريوطية، ولم يسفر الحريقان عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المريوطية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.