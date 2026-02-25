قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يتفقدان مصانع الرخام والجرانيت ويؤكدان على تطوير شق الثعبان
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي

بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
ياسمين القصاص

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس، وذلك بعد مرور ثلاثة عشر شهرا على بدء ولايته الرئاسية الثانية. 

ويأتي هذا الخطاب في توقيت بالغ الحساسية، إذ يترقب الداخل الأمريكي والمجتمع الدولي ما سيتضمنه من مواقف واضحة، خاصة فيما يتعلق بالحرب ضد إيران، فضلا عن الرسائل السياسية والاقتصادية والأمنية التي سيبعث بها إلى الداخل والخارج.

ويعول البيت الأبيض والحزب الجمهوري، على هذا الخطاب ليكون محطة مهمة في تعزيز شعبية ترامب وحزبه في استطلاعات الرأي، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، التي تعد تقليديا بمثابة استفتاء شعبي على أداء الرئيس القائم وسياساته. 

وألقى ترامب خطابه فجر الأربعاء، وسط آمال بأن يسهم في إعادة توجيه بوصلة النقاش العام لصالح إدارته.

ووفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية، فإن الخطاب سيمنح الرئيس فرصة لاستعراض أبرز إنجازات إدارته خلال الفترة الماضية، إلى جانب عرض أولوياته وخططه للعام المقبل. 

وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم موقفه من الملف الإيراني، ينتظر المواطنون الأمريكيون إجابات مباشرة بشأن قضايا تمس حياتهم اليومية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة والأوضاع الاقتصادية، في ظل شعور متنام لدى بعضهم بأن الإدارة تولي اهتماما أكبر للسياسة الخارجية على حساب الشؤون الداخلية.

ومن ناحية أخرى، حث عدد من مستشاري ترامب الرئيس على التركيز بصورة أكبر على الملفات الاقتصادية، وقضية الهجرة، وغيرها من القضايا التي تشغل الناخب الأمريكي، كما أعلن البيت الأبيض أن الخطاب سيتضمن تأكيدا على أن الولايات المتحدة "قوية ومزدهرة"، وذلك قبيل الاحتفال بالذكرى الـ 250 للاستقلال في الرابع من يوليو المقبل. 

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، Karoline Leavitt، أن الرئيس "سيستعرض بفخر الإنجازات العديدة والتاريخية التي حققتها إدارته".

والجدير بالذكر، أن ترامب كان قد ألقى في مارس 2025 خطابا مطولا أمام مجلسي الكونجرس، إلا أنه لم يصنف رسميا كخطاب لحالة الاتحاد. 

وقد استغرق ذلك الخطاب ساعة وأربعين دقيقة، ما يعكس ميل الرئيس إلى الإطالة في مخاطبة المشرعين والرأي العام، وكان ترامب قد صرح أمس بأن خطابه المرتقب "سيكون طويلا، لأن لدينا الكثير من الأمور التي يجب مناقشتها".

ويأتي الخطاب هذا العام في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، إذ يلقى خلال أسبوع عززت فيه القوات الأمريكية وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وذلك قبيل محادثات نووية مرتقبة في مدينة جنيف يوم الخميس، ويمنح هذا التوقيت الرئيس فرصة لشرح مبررات موقفه من إيران، والدفاع عن تهديداته السابقة بشن هجمات على طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي تصريح له أمس، قال ترامب: "أنا صاحب القرار، وأفضل التوصل إلى اتفاق، لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون يوما عصيبا للغاية على ذلك البلد وعلى مواطنيه، للأسف"، مشددا على رفضه لما تردد بشأن وجود انقسامات داخل إدارته حول جدوى خيار الحرب، ومؤكدا تمسكه بموقف حازم في التعامل مع طهران.

ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجتمع الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد