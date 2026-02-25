قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة جيوش غرب أفريقيا يجتمعون في سيراليون لتدشين قوة التدخل السريع لمواجهة الإرهاب

رؤساء أركان (إيكواس) يجتمعون في فريتاون لبحث مستقبل "قوة التدخل السريع"
رؤساء أركان (إيكواس) يجتمعون في فريتاون لبحث مستقبل "قوة التدخل السريع"
أ ش أ

 اجتمع رؤساء أركان الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم /الأربعاء/ في العاصمة السيراليونية (فريتاون) لبحث مستقبل "قوة التدخل السريع"، التي يتمثل أحد أهدافها في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقد حرص الجنرال أمارا إيدارا بانجورا قائد القوات المسلحة السيراليونية، الذي استضاف نظراءه من دول المنطقة، على طمأنتهم قائلاً: "لا تعارض أي دولة عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الإسراع في إنشاء قوة التدخل السريع بل على العكس تماماً"..مشيرا إلى أن رئيس بلاده الجنرال جوليوس مادا بيو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المنظمة الإقليمية، يحظى بدعم قوي من نظرائه.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الأربعاء/ أنه من المنتظر أن تعلن الدول المشاركة في الاجتماع ، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، عن عدد القوات التي ستسهم بها في القوة حيث من المتوقع حشد ما يقرب من ألفي جندي خلال المرحلة الأولى منها.

ووفقا للراديو ، فقد ارتفعت أصواتٌ خلال الاجتماع تُؤكد على ضرورة اعتماد الدول الأعضاء على مواردها الذاتية أولًا بدلًا من انتظار التمويل الخارجي ؛ بهدف حشد قوة عملياتية أولية قبل نهاية العام لمواجهة تهديدات تنظيم داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة.

كما يشكل التعاون مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو - ثلاث دول يقودها قادة عسكريون انسحبوا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتأسيس تحالف دول الساحل - محورًا أساسيًا للمناقشات فيما أقرّ العديد من المشاركين في اجتماع فريتاون بضرورة تعاون المنظمتين بشكلٍ وثيق في القضايا الأمنية.

رؤساء أركان الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العاصمة السيراليونية فريتاون مكافحة الإرهاب في المنطقة الجنرال أمارا إيدارا بانجورا قائد القوات المسلحة السيراليونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

مجمع كهنة سمالوط يناقش التحديات الزوجية المعاصرة

التعليم العالي

التعليم العالي: دعم الجامعات التكنولوجية وتعزيز شراكاتها الدولية والصناعية

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد