قادة جيوش غرب أفريقيا يجتمعون في سيراليون لتدشين قوة التدخل السريع لمواجهة الإرهاب

اجتمع رؤساء أركان الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم /الأربعاء/ في العاصمة السيراليونية (فريتاون) لبحث مستقبل "قوة التدخل السريع"، التي يتمثل أحد أهدافها في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقد حرص الجنرال أمارا إيدارا بانجورا قائد القوات المسلحة السيراليونية، الذي استضاف نظراءه من دول المنطقة، على طمأنتهم قائلاً: "لا تعارض أي دولة عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الإسراع في إنشاء قوة التدخل السريع بل على العكس تماماً"..مشيرا إلى أن رئيس بلاده الجنرال جوليوس مادا بيو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المنظمة الإقليمية، يحظى بدعم قوي من نظرائه.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الأربعاء/ أنه من المنتظر أن تعلن الدول المشاركة في الاجتماع ، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، عن عدد القوات التي ستسهم بها في القوة حيث من المتوقع حشد ما يقرب من ألفي جندي خلال المرحلة الأولى منها.

ووفقا للراديو ، فقد ارتفعت أصواتٌ خلال الاجتماع تُؤكد على ضرورة اعتماد الدول الأعضاء على مواردها الذاتية أولًا بدلًا من انتظار التمويل الخارجي ؛ بهدف حشد قوة عملياتية أولية قبل نهاية العام لمواجهة تهديدات تنظيم داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة.

كما يشكل التعاون مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو - ثلاث دول يقودها قادة عسكريون انسحبوا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتأسيس تحالف دول الساحل - محورًا أساسيًا للمناقشات فيما أقرّ العديد من المشاركين في اجتماع فريتاون بضرورة تعاون المنظمتين بشكلٍ وثيق في القضايا الأمنية.