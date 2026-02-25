محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية مرور 1086 عامًا على تأسيس الأزهر| صور

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفالية السنوية لتأسيس الجامع الأزهر الشريف لعام 1447هـ - 2026م، والتي تأتي بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيسه في 7 رمضان 361هـ - 21 يونيو 972م، وذلك بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور زكريا يحيى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، والدكتور إسماعيل إبراهيم، والدكتورة أماني شاكر، نواب رئيس الجامعة، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري، وممثل بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف والأوقاف، ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية.

انطلقت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، ثم عرض فيلم وثائقي عن الجامع الأزهر الشريف وتاريخ تأسيسه، تلتها كلمة رئيس الإدارة المركزية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الذي استعرض خلالها تاريخ تأسيس الأزهر في 7 رمضان 361هـ، ودوره كمنارة علمية وحضارية عبر العصور.

وتضمنت الفعاليات كلمة الشيخ أحمد النادي، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وكلمة منال عطوة، واعظة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أعقبتها كلمة وكيل عام المطرانية وممثل بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، الذي أكد أهمية ترسيخ قيم السلام والتسامح والوحدة الوطنية، والتعايش المشترك، في ظل تعاون وثيق بين الأزهر والكنيسة للحفاظ على النسيج الوطني المصري، تلتها فقرة إنشاد ديني تعكس أصالة التراث الإسلامي.

في كلمته، قدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لعلماء الأزهر الشريف وجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والخير والنماء، مقدمًا خالص التقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدوره الوطني في ترسيخ قيم الاعتدال والحوار.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية السنوية للأزهر الشريف، مؤكدًا أن جامع الأزهر يمثل قلعة وطنية راسخة، وحصنًا أمينًا لعقيدة الأمة وضميرها الحي، ومنارة للوسطية والاعتدال التي أضاءت بعلمها أرجاء الوطن والعالم.

وقال إن الأزهر ليس مجرد مؤسسة تعليمية، بل ركيزة أصيلة في تشكيل الوعي وصياغة الشخصية المصرية، وشريك فاعل في بناء الإنسان وصون الهوية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وشدد على دعم المحافظة لدور الأزهر الشريف في تنظيم القوافل التوعوية، وتعزيز دور الأئمة والواعظات في ترسيخ قيم المواطنة وبناء الأسرة الواعية، وتنفيذ البرامج التثقيفية للنشء، وتقنين الكتاتيب وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، إلى جانب القوافل التعليمية والطبية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن دور لجان المصالحات وبيت الزكاة والصدقات في تعزيز السلم المجتمعي وروح التكافل.

وأضاف أن المحافظة ستظل داعمة ومساندة لجميع جهود الأزهر الشريف، والعمل المشترك يدًا بيد في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل رفعة الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.

يُذكر أن الاحتفال السنوي بتأسيس الجامع الأزهر يُعد مناسبة لتجديد الاعتزاز بالهوية المصرية العربية الإسلامية، وتأكيد الدور الريادي للأزهر في مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية، خاصة في ظل التحديات الفكرية المعاصرة، حيث يُعد الأزهر أحد أعرق المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي، وقد تحوّل عبر القرون إلى منارة للعلم والفكر الوسطي، وتحرص مصر على الاحتفال بذكرى تأسيسه سنويًا تأكيدًا لدوره في نشر قيم التسامح والاعتدال.

اختُتمت الفعاليات بتقديم منطقة كفرالشيخ الأزهرية المصحف الشريف كهدية تذكارية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، كما تم تقديم دروع وهدايا تذكارية إلى رئيس جامعة كفر الشيخ، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكيل مطرانية كفر الشيخ، ووكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.