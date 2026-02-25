قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جـ زار الفاشر.. مجلس الأمن يعاقب 4 من قادة قوات الدعم السريع
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
مسيرات روسية تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.. وكييف تشن هجوما مضادا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الاشتباكات ما تزال مستمرة على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، لا سيما في خاركيف وكوبيانسك، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد هجمات روسية متزامنة، فيما تحدثت الإدارة العسكرية في زابوريجيا عن هجوم مضاد واسع أسفر عن استعادة نحو 400 كيلومتر مربع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن التصعيد يتزامن مع هجمات بطائرات مسيّرة روسية استهدفت بنى تحتية في مناطق جنوب وشرق البلاد، في ظل استمرار التوتر الميداني.

وأشار مناف إلى أن الرئيس الأوكراني أعلن عقد اجتماع غداً بين وفد بلاده برئاسة رستم عمروف ومبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع ترجيح عقد جولة مفاوضات مطلع مارس، رغم عدم تثبيت موعد نهائي حتى الآن.
 

كييف أوكرانيا القوات الأوكرانية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

