مسيرات روسية تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.. وكييف تشن هجوما مضادا

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الاشتباكات ما تزال مستمرة على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، لا سيما في خاركيف وكوبيانسك، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد هجمات روسية متزامنة، فيما تحدثت الإدارة العسكرية في زابوريجيا عن هجوم مضاد واسع أسفر عن استعادة نحو 400 كيلومتر مربع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن التصعيد يتزامن مع هجمات بطائرات مسيّرة روسية استهدفت بنى تحتية في مناطق جنوب وشرق البلاد، في ظل استمرار التوتر الميداني.

وأشار مناف إلى أن الرئيس الأوكراني أعلن عقد اجتماع غداً بين وفد بلاده برئاسة رستم عمروف ومبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع ترجيح عقد جولة مفاوضات مطلع مارس، رغم عدم تثبيت موعد نهائي حتى الآن.

