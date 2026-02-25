قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
تجديد حبس المتهمة بإنهاء زوجها بسبب ياميش رمضان

ندى سويفى

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها في الهرم بعد خلاف بينهما على شراء ياميش رمضان واحتياجات المنزل 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأدلت سيدة متهمة بقتل زوجها بالهرم باعترافات تفصيلية للواقعة بعد خلافات متكررة بينهما آخرها طلبها شراء ياميش رمضان واحتياجات المنزل.

وقالت الزوجة المتهمة أمام جهات التحقيق إنها لم تكن تقصد قتل زوجها وإن خلافاتهما متكررة بشكل يومي، ويوم الواقعة طلبت منه شراء احتياجات المنزل وياميش رمضان، إلا أنه رفض ونشبت بينهما مشادة كلامية وحاول الاعتداء عليها ألا انها استلت سكين المطبخ وطعنته بها وفوجئت بسقوطه غارقا في دمائه.

وتحولت خلافات أسرية متكررة داخل أحد منازل منطقة الهرم إلى مأساة، بعدما سددت سيدة طعنة قاتلة لزوجها الفكهاني إثر مشاجرة نشبت بينهما ليفارق الحياة في الحال.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بورود بلاغ يفيد بمقتل فكهاني داخل نطاق قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين من المعاينة وجود جثة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات أن مرتكبة الواقعة زوجة المجني عليه، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين، تطورت إلى مشاجرة قامت خلالها الزوجة باستلال سكـ.ـين من المطبخ وتوجيه طعنة لزوجها، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

