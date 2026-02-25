قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
تاجر مخدرات .. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بالقبض على نجلها دون وجه حق

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بإلقاء القبض على نجلها "دون وجه حق" وتعرض أسرتها لإنتهاكات داخل أحد مراكز الشرطة بالمنيا ، والزعم بوجود مقاطع فيديو وتسجيلات صوتيه توثق تعرض نجلها لإصابات جسدية.

 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن المتهم وأسرته من ذوى المعلومات الجنائية المسجلة ، وبتاريخ 13/ يناير الماضى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط نجلها المذكور (عنصر جنائى سبق إتهامه فى جنايات مابين "حيازة سلاح نارى وذخيرة ، إتجار بالمواد المخدرة ، بلطجة، ومحكوم عليهم بالحبس 5 سنوات فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح") وبحوزته (فرد محلى – كمية من مخدر الآيس)..

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون وتولت النيابة العامة التحقيق ، حيث تقدم أهلية المتهم بمقطع الفيديو المشار إليه وتم إرفاقه بالتحقيقات وتبين أنه يظهر خلاله القوات أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة دون أية تجاوزات ، وقررت النيابة حبسه إحتياطياً على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

كيفية تثبيت النسخة التجريبية من Android 17 الآن على هاتفك؟

هل هاتفك منهم؟.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

بميزات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

