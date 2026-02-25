تاجر مخدرات .. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بالقبض على نجلها دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بإلقاء القبض على نجلها "دون وجه حق" وتعرض أسرتها لإنتهاكات داخل أحد مراكز الشرطة بالمنيا ، والزعم بوجود مقاطع فيديو وتسجيلات صوتيه توثق تعرض نجلها لإصابات جسدية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن المتهم وأسرته من ذوى المعلومات الجنائية المسجلة ، وبتاريخ 13/ يناير الماضى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط نجلها المذكور (عنصر جنائى سبق إتهامه فى جنايات مابين "حيازة سلاح نارى وذخيرة ، إتجار بالمواد المخدرة ، بلطجة، ومحكوم عليهم بالحبس 5 سنوات فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح") وبحوزته (فرد محلى – كمية من مخدر الآيس)..

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون وتولت النيابة العامة التحقيق ، حيث تقدم أهلية المتهم بمقطع الفيديو المشار إليه وتم إرفاقه بالتحقيقات وتبين أنه يظهر خلاله القوات أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة دون أية تجاوزات ، وقررت النيابة حبسه إحتياطياً على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





