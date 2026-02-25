سائق ميكروباص يدعى دفع مبالغ مالية لقوة تأمين طريق الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء قائد سيارة أجرة بدفع مبالغ مالية لعناصر تأمين الطريق بالأقصر مقابل السماح له بتحميل الأجانب، والتحصل منهم على أجرة بأزيد من السعر المقرر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، وبحوزته السيارة المستخدمة فى الواقعة "ميكروباص سارية التراخيص".

بمواجهته، اعترف بادعائه الكاذب بدفع مبالغ مالية لعناصر تأمين الطريق لتبرير طلبه بالحصول على أجرة أزيد من السعر المقرر من أحد السائحين.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





