تاجر مخدرات يفبرك فيديو ويدعي تلفيق ضابط شرطة قضية له

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام ضابط شرطة بتلفيق قضايا له عقب خروجه من محبسه وإجباره على وقف نشاطه كبائع متجول ببورسعيد.

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عنصر جنائى ومفرج عنه حديثاً فى قضية مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى.

بمواجهته، قرر أنه بتاريخ 21 الجارى، قامت قوة أمنية بقسم شرطة المناخ من ضبط شريك له فى تجارة الخضراوات، وهو عنصر جنائى، مقيم بدائرة القسم، فى قضية مخدرات، فقام ببث مقطع الفيديو على النحو المشار إليه لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته مستقبلاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.





